Україна
Редакція Новини.LIVE щиро вітає вас з Новим 2026 роком

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 00:02
Новини.LIVE у 2026 році: що чекає на читачів і глядачів
Редакція Ранок.LIVE. Фото: Новини.LIVE

Новий 2026 рік для України і всього світу розпочався. Попередній рік для нашої країни був складним, з великою кількістю втрат, сліз, негативних новин, проте були і здобутки, перемоги, радість від затишних зустрічей і теплих моментів. Команда Новини.LIVE протягом року оперативно інформувала вас про найважливіші події в Україні і світі. Для нас важливо, щоб наші читачі першими дізнавалися перевірену і ексклюзивну інформацію. 

Новини.LIVE з вами у 2026 році

Ми завжди тримаємо руку на пульсі актуальних подій, наші кореспонденти інформують читачів з різних куточків України і світу. Ексклюзивні фото, відео, прямі ефіри і включення ми робили з найрізноманітніших подій. Редактори швидко обробляють інформацію, щоб ви про все найбільш важливе дізнались першими. Так ми працювали у минулому році і на 2026 приготували для вас багато цікавого.

Сайт Новини.LIVE працює для вас цілодобово. Ми охоплюємо максимальний діапазон тем. Слідкуйте за матеріалами. Будьте у курсі подій у країні і світі, дізнавайтесь про цікаві рецепти, важливі новини авто і технологій, прогноз погоди, прикмети, поради для дому та саду і багато іншого.

Щоранку з 8:00 для вас працюватиме професійна команда ефіру Ранок.LIVE. Дізнавайтесь першими усі новини, які сталися вночі. Цікаві гості у студії, неординарні думки, прямі включення журналістів з місця події та багато іншої актуальної інформації.

Вдень о 13:00 вмикайте ефір День.LIVE. Ведучі і гості студії обговорюють усі найгарячіші новини дня України та світу.

Вечірні підсумки дня підбиваємо в ефірі Вечір.LIVE. Під’єднуйтесь о 17:50, щоб дізнатися думки експертів, народних депутатів, фахівців різних галузей, іноді і просто пересічних українців.

Щосереди ключові питання столиці, проблеми корупції, нераціонального використання коштів, будівництва метро і багато інших гострих тем обговорюємо у проєкті Київський час.

Кожної п’ятниці у нашій студії голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Дивіться ефір, де піднімаються найгостріші економічні питання. Говоримо про Україну, а також про міжнародну економіку.

Історії жінок, які втратили на війні чоловіків, але змогли продовжити жити далі, відродилися з попелу, дивіться у спеціальному проєкті Жінки Фенікс.

Масштабні розслідування корупційних справ, нераціонального використання бюджетних коштів, а також спірні питання багатьох інших сфер дивіться у нашому спецпроєкті розслідувань Наша справа.

Якщо ви хочете про всі новини дізнаватись першими і максимально швидко, то підписуйтесь на наші соцмережі у Telegram, Instagram і TikTok.

Залишайтеся з нами у 2026 році! Ми обіцяємо першими повідомити новину, яку ми всі так чекаємо — про перемогу!

робота Новий рік інформація прямий ефір Новини.LIVE новини
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
