Ассоциация прифронтовых городов и громад назвала проблемы с реабилитацией

Мужчина проходит реабилитацию. Иллюстративное фото: shutterstock.com

После более трех лет войны запрос на реабилитацию в Украине вырос в несколько раз. Однако в прифронтовых городах есть дефицит кадров и сложная ситуация с протезированием.

Об этом сообщили в Ассоциации прифронтовых городов и громад 13 ноября.

Реклама

Читайте также:

Проблемы с реабилитацией в прифронтовых городах

После начала полномасштабной войны в Украине ежегодно более 250 тысяч человек нуждаются в физической и психологической поддержке. Среди них военные, гражданские и дети. В Ассоциации прифронтовых городов и громад отметили, что в будущем количество ветеранов и пострадавших может вырасти до 5-6 миллионов.

Проблемы с реабилитацией в прифронтовых городах. Фото: АПМГ

Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже назвала реабилитацию и ментальное здоровье среди самых высоких приоритетов для Украины. Также наше государство постепенно начало формировать национальную систему восстановления:

доля реабилитации в Программе медгарантий выросла с 1,2% в 2020 до около 4% в 2025;

введен первый национальный стандарт реабилитации (для травм спинного мозга);

495 медучреждений предоставляют реабилитационные услуги — это более 12 000 сеансов ежедневно.

"Однако ситуация в прифронтовых территориях остается сложной. Здесь не хватает специалистов, есть выгорание тех, кто работает. Есть существенные трудности с доступностью услуг — людям из отдаленных населенных пунктов сложно доехать до центров оказания реабилитационной помощи. Кроме этого, перегружены службы, предоставляющие психологическую реабилитацию — спрос на эти услуги растет", — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что ситуация сложная и с протезированием — чем ближе к фронту, тем сложнее обеспечивается потребность в высокотехнологичных протезах и специфической реабилитации.

В Ассоциации прифронтовых городов и громад добавили, что прифронтовые области активно сотрудничают в направлении повышенной доступности. В частности, Харьков — первый город в Украине, где в структуре городского совета создан Департамент инклюзивной доступности и безбарьерной среды.

"Город реализует проект онлайн — карты доступности, содержащие результаты мониторинга более 70% муниципальных объектов (больницы, ЦНАПы, укрытия транспорт, парки, остановки). На Николаевщине открыта первая автошкола для маломобильных групп, запущена служба инва-такси и программы адаптации транспортной инфраструктуры — строят безбарьерную среду, чтобы каждый мог получить помощь там, где живет", — поделились в АПМГ.

Так, Ассоциация прифронтовых городов и громад призывает:

ввести государственную программу поддержки специалистов — достойную оплату, служебное жилье, страхование, обучение;

закрепить единый маршрут реабилитации в eHealth — от момента ранения до социальной адаптации;

создать национальный банк вспомогательных средств реабилитации, чтобы люди получали все необходимое без очередей;

интегрировать безбарьерность в каждый этап восстановления — от медицинских центров до транспорта и цифровых сервисов.

"Реабилитация — это продолжение жизни после ранения или травмы. Мы должны не только спасать людей, но и помогать им вернуться к движению, работе, семье, обществу", — отметили в ведомстве.

Напомним, 6 ноября в Киеве открыли центр протезирования MCOP. Правительство Исландии предоставило для этого грант в размере 11,6 млн долларов на три года.

Также мы писали, что в прифронтовых громадах разработали шаги по защите медучреждений. Предлагается внедрить новые форматы защищенных больниц, модульных госпиталей и расширенную поддержку медиков.