Разворовывание оборонного предприятия: экс-руководство подозревают в схеме на миллионы

Обыски у фигурантов. Фото: кадр из видео

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Прокуроры Генеральной прокуратуры объявили о новых подозрениях в адрес бывшего исполняющего обязанности генерального директора государственного оборонного предприятия и трех его сотрудников. По версии следствия, бывший руководитель предприятия, находившегося на этапе приватизации, вместо эффективного управления активами вместе с подчинёнными фактически организовал схему его разрушения — оборудование демонтировали, разрезали, вывозили и сдавали как металлолом.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Новини.LIVE.

Хищение на государственном оборонном предприятии

Правоохранители установили, что участники схемы по телефону согласовывали приезд покупателей, подготовку металла и его транспортировку в пункты приема. Ущерб, нанесенный государственному предприятию, оценивается в миллионы гривен. При этом это не единственный эпизод.

"Ранее этому же бывшему руководителю и главному инженеру уже было предъявлено подозрение в получении неправомерной выгоды за передачу в пользование складских помещений государственного предприятия без заключения договоров аренды", — говорится в сообщении.

Кроме того, во время войны фигурант стал фактическим владельцем парка элитных автомобилей, в частности:

BMW M8;

Mercedes-Benz CLS-Class;

Lamborghini Murciélago.

Следствие установило, что дорогие автомобили оформлялись на близких и аффилированных лиц, тогда как на самом деле ими пользовался он лично, не декларируя этого.

Теперь правоохранители объявили ему новое подозрение за внесение заведомо недостоверных сведений в декларации за 2024 и 2025 годы.

"Один из самых показательных эпизодов — покупка в 2024 году Audi RS7. Автомобиль приобрели за 4 млн грн, а в тот же день оформили на мать подозреваемого, указав в другом договоре стоимость всего 100 тыс. грн. То есть за один день цена автомобиля в документах уменьшилась в 40 раз. Через полгода Audi перерегистрировали на третье лицо уже за 4,2 млн грн, но в декларации за 2024 год этот автомобиль так и не появился", — рассказал Кравченко.

Объем недостоверной информации, внесенной в декларацию за 2024 год, составляет 11,5 млн грн, тогда как за 2025 год эта сумма достигает почти 13 млн грн.

Досудебное расследование уже завершено. Подозреваемым открыты материалы уголовного производства для ознакомления.

Кравченко подчеркнул, что оборонные предприятия должны работать на укрепление государства, а не на обогащение их руководителей.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Руслана Кравченко, в пяти регионах Украины раскрыты масштабные схемы незаконной добычи полезных ископаемых. Следствие оценивает ущерб государству более чем в 1,5 млрд грн.

А недавно сотрудники СБУ задержали российского агента в ведущей академии Министерства обороны. Он пытался передать врагу информацию о новейших разработках