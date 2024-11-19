Рамина Эсхакзай посетила мероприятие "1000 дней: мнения криэйторов"

Украинская блогер и журналист Рамина Эсхакзай. Фото: instagram/raminalalala

Журналистка Рамина Эсхакзай присоединится к лидерам НАТО по случаю 1000 дней полномасштабного вторжения России в Украину. Мероприятие проходит 19 и 20 ноября в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе.

Об этом сообщает менеджмент журналистки.

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Мероприятие под названием "1000 дней: мнения криэйторов" (1,000 Days On: A Creator Exchange) объединит лидеров НАТО, Главу Миссии Украины при НАТО, международных чиновников и инфлюэнсеров из Украины и стран Альянса. Рамина Эсхакзай присоединится к обсуждению за круглым столом приоритетной поддержки НАТО Украины и важности нашей страны как партнера для Альянса. Цель мероприятия — укрепление солидарности НАТО с Украиной, объединение ради безопасности, мира и свободы.

В течение двух дней инфлюэнсеры из разных стран будут информировать мировое сообщество о подробностях диалога.

Во время мероприятия Рамина Эсхакзай с коллегами будет работать вместе с британским художником Тимом Маррсом и украинским художником из Бельгии Андреем Бабенко. Тандем будет сотрудничать над уникальной работой в цифровом формате, представленной в штаб-квартире межправительственной организации. Работа НАТО с Украиной станет мощным символом совместной решимости НАТО и Украины, а также неизменной важности их партнерства.

Ранее Рамина Эсхакзай вспомнила разговор с покойной Ириной Фарион о ее зяте, недавно погибшем на фронте. А также журналистка отдохнула за границей вместе с любимым военнослужащим.