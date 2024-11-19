Раміна Есхакзай відвідала захід "1000 днів: думки кріейторів"

Українська блогерка та журналістка Раміна Есхакзай. Фото: instagram/raminalalala

Журналістка Раміна Есхакзай приєднається до лідерів НАТО з нагоди 1000 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Захід проходить 19 та 20 листопада у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

Про це повідомляє менеджмент журналістки.

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Захід під назвою "1000 днів: думки кріейторів" (1,000 Days On: A Creator Exchange) об'єднає лідерів НАТО, Голову Місії України при НАТО, міжнародних високопосадовців та інфлюенсерів з України та країн Альянсу. Раміна Есхакзай приєднається до обговорення за круглим столом пріоритетної підтримки НАТО України та важливості нашої країни як партнера для Альянсу. Мета заходу — зміцнення солідарності НАТО з Україною, об’єднання заради безпеки, миру та свободи.

Протягом двох днів інфлюенсери з різних країн інформуватимуть світову спільноту про подробиці діалогу.

Під час заходу Раміна Есхакзай з колегами працюватиме разом із британським митцем Тімом Маррсом та українським художником з Бельгії Андрієм Бабенком. Тандем співпрацюватиме над унікальною роботою у цифровому форматі, яку представлять в штаб-квартирі міжурядової організації. Робота "НАТО з Україною" стане потужним символом спільної рішучості НАТО та України, а також незмінної важливості їхнього партнерства.

Раніше Раміна Есхакзай пригадала розмову з покійною Іриною Фаріон про її зятя, який нещодавно загинув на фронті. А також журналістка відпочила за кордоном разом з коханим-військовослужбовцем.