Ракеты и системы Patriot: Зеленский назвал приоритеты по укреплению ПВО

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Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Зеленский назвал три приоритета по укреплению противовоздушной обороны Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что приоритетом для Украины остается укрепление противовоздушной обороны, в частности получение систем Patriot и ракет к ним.

По словам президента, Украина работает сразу по трем направлениям: стремится получить от США лицензию на производство систем Patriot, обеспечить за счет европейского финансирования поставки ракет PAC-2 и PAC-3, а также договаривается с европейскими партнерами о дополнительных поставках ракет.

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