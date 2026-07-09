Ракеты и системы Patriot: Зеленский назвал приоритеты по укреплению ПВО
9 июля 2026 20:53
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Зеленский назвал три приоритета по укреплению противовоздушной обороны Украины
Президент Владимир Зеленский заявил, что приоритетом для Украины остается укрепление противовоздушной обороны, в частности получение систем Patriot и ракет к ним.
По словам президента, Украина работает сразу по трем направлениям: стремится получить от США лицензию на производство систем Patriot, обеспечить за счет европейского финансирования поставки ракет PAC-2 и PAC-3, а также договаривается с европейскими партнерами о дополнительных поставках ракет.
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