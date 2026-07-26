Ракетный удар по дому: какие вещи должны быть под рукой во время обстрела

Люди в укрытии. Фото: КГВА

Литвин Виктория редактор ленты новостей

После ракетных ударов по жилым домам особенно важно иметь под рукой не только стандартный тревожный чемоданчик, но и вещи, которые могут существенно повысить шансы на выживание. Опыт людей, переживших такие атаки, показывает, что некоторые предметы оказываются гораздо важнее, чем кажется на первый взгляд.

Об этом сообщается в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Какие вещи спасают жизнь после ракетного удара

Прежде всего рекомендуют заранее подготовить качественный респиратор, ведь после взрыва воздух быстро наполняется пылью, дымом, продуктами горения и другими опасными веществами. Также к числу самых важных относятся фонарик, который поможет ориентироваться в темноте после отключения электричества, и свисток, чтобы подать сигнал спасателям в случае нахождения под завалами.

Особое внимание стоит уделить лекарствам, которые нужны именно вам в связи с хроническими заболеваниями или реакцией организма на сильный стресс. Не менее важно иметь запас питьевой воды, удобную закрытую обувь на прочной подошве, комплект одежды на смену и переноску для домашних животных с необходимыми препаратами.

Стоит заранее позаботиться о бронепленке или специальном укреплении окон, записать на бумаге контакты близких и положить в чемодан влажные салфетки. В критической ситуации именно такие мелочи могут помочь быстрее выбраться из опасной зоны или дождаться помощи.

Главный вывод — подготовка к чрезвычайной ситуации должна учитывать не только очевидные средства первой помощи, но и вещи, которые могут облегчить дыхание, помочь сориентироваться, защитить от обломков и ускорить спасение.

Как писали Новини.LIVE, после очередных массированных атак России на украинские города вопрос ракетной угрозы вновь оказался в центре внимания. Несмотря на значительные потери вооружения и санкционное давление, страна-агрессор продолжает производство и накопление крылатых и баллистических ракет, используя их для новых ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Аналитики и военные эксперты неоднократно предупреждали, что столица остается одним из главных направлений возможных атак РФ.

Как писали Новини.LIVE, российские войска в ночь на 26 июля атаковали Украину баллистическими ракетами, авиационной ракетой и более чем сотней ударных беспилотников различных типов. Силы противовоздушной обороны сбили большинство воздушных целей, однако в нескольких регионах зафиксировали попадания вражеских средств поражения.