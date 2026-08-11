Ракетно-бомбовый удар по Запорожью: шесть человек погибли

Пожар после атаки. Фото: ГСЧС Запорожья

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Ночной массированный удар 11 августа по Запорожью унес жизни шестерых человек, ещё почти два десятка получили ранения. Российские войска применили против областного центра ракеты и управляемые авиационные бомбы, нанеся существенный ущерб местной инфраструктуре и жилому фонду.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Обстрелы Запорожья 11 августа и их последствия

Российская армия осуществила масштабную комбинированную атаку на Запорожье ночью 11 августа. Для нанесения удара по мирному областному центру противник одновременно применил различное вооружение: город обстреляли ракетами и сбросили на него управляемые авиационные бомбы.

В результате этого массированного обстрела есть жертвы среди гражданского населения. На данный момент известно о шести погибших жителях города. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще 19 человек. Последствия вражеских попаданий разбросаны по разным районам города.

В частности, от взрывов сильно пострадала городская застройка. Значительные повреждения получили как минимум четыре многоквартирных жилых дома. Также под удар попали объекты нежилой инфраструктуры Запорожья. В настоящее время соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки, а всем пострадавшим в полном объеме оказывается необходимая медицинская и гуманитарная помощь.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, российские войска ежедневно атакуют Запорожье с применением тяжелого вооружения. В частности, утром 10 августа россияне нанесли удар по городу управляемыми авиабомбами, поразив жилые дома и ранив как минимум троих местных жителей.

Уже на следующую ночь, в ночь на 11 августа, вражеские войска совершили новую комбинированную атаку на Запорожье с применением баллистических ракет и КАБ, в результате чего вновь были повреждены жилые массивы, возникли сбои с электроснабжением, а среди гражданского населения появились новые пострадавшие.