В Раде зарегистрирован законопроект о запрете никотиновых подушечек и саше

Верховной Раде предлагают запретить производство, оптовую и розничную торговлю, а также импорт для реализации на территории Украины никотиновых изделий для орального применения. Исключением является производство для экспорта.

Соответствующий законопроект №14110 зарегистрирован на сайте парламента.

Что предусматривает законопроект

Авторами законопроекта является группа народных депутатов, среди которых Михаил Радуцкий, Лада Булах и Марьяна Безуглая.

В пояснительной записке отмечается, что в Украине наблюдается рост потребления никотиновых изделий для орального применения, преимущественно среди детей и молодежи.

По данным Глобального опроса молодежи относительно табака (Global Youth Tobacco Survey, GYTS), обнародованным в июне 2025 года Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине, 3% детей в возрасте 13-15 лет являются нынешними потребителями никотиновых изделий для орального применения, тогда как 7% детей этой возрастной группы пробовали эти изделия.

В то же время среди взрослого населения 18 лет и старше, никотиновые изделия для орального применения употребляют лишь 0,3%.

"Употребление табачных и никотиновых изделий является одной из основных причин преждевременной смертности, а также фактором риска развития неинфекционных заболеваний. В Украине смертность от болезней, связанных с табаком и никотином, приводит к преждевременной потере более 100 тысяч жизней ежегодно", — говорится в документе.

В случае принятия, этот закон вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления в силу.

Справка

В документе также предлагают прописать новые определения, что такое никотиновые изделия.

Никотиновые изделия для орального применения — это никотиновые изделия, в частности в форме саше, пакетиков или подушечек, предназначенные для потребления и/или использования никотина орально, без сгорания или вдыхания, и которые не являются лекарственными средствами.

Никотиновые изделия — табачные изделия, не содержащие табака, но содержащие никотин, которые могут быть использованы для поступления никотина в тело человека, и которые не являются лекарственными средствами или жидкостями, используемыми в электронных сигаретах.

