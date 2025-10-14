У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону нікотинових подушечок та саше

Засідання парламенту. Фото: пресслужба ВРУ

Верховній Раді пропонують заборонити виробництво, оптову і роздрібну торгівлю, а також імпорт для реалізації на території України нікотинових виробів для орального застосування. Виключенням є виробництво для експорту.

Відповідний законопроєкт №14110 зареєстровано на сайті парламенту.

Реклама

Читайте також:

Законопроєкт №14110 на сайті Верховної Ради. Фото: скриншот

Що передбачає законопроєкт

Авторами законопроєкту є група народних депутатів, серед яких Михайло Радуцький, Лада Булах та Мар’яна Безугла.

У пояснювальній записці зазначається, що в Україні спостерігається зростання споживання нікотинових виробів для орального застосування, переважно серед дітей та молоді.

За даними Глобального опитування молоді щодо тютюну (Global Youth Tobacco Survey, GYTS), оприлюдненими в червні 2025 року Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні, 3% дітей віком 13-15 років є теперішніми споживачами нікотинових виробів для орального застосування, тоді як 7% дітей цієї вікової групи пробували ці вироби.

Водночас серед дорослого населення 18 років і старші, нікотинові вироби для орального застосування вживають лише 0,3%.

"Вживання тютюнових і нікотинових виробів є однією з основних причин передчасної смертності, а також фактором ризику розвитку неінфекційних захворювань. В Україні смертність від хвороб, пов'язаних з тютюном та нікотином, призводить до передчасної втрати понад 100 тисяч життів щороку", — йдеться в документі.

У разі ухвалення, цей закон вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.

Довідка

У документі також пропонують прописати нові визначення, що таке нікотинові вироби.

Нікотинові вироби для орального застосування — це нікотинові вироби, зокрема у формі саше, пакетиків чи подушечок, призначені для споживання та/або використання нікотину орально, без згоряння чи вдихання, і які не є лікарськими засобами.

Нікотинові вироби — тютюнові вироби, що не містять тютюну, але містять нікотин, які можуть бути використані для надходження нікотину в тіло людини, і які не є лікарськими засобами чи рідинами, що використовуються в електронних сигаретах.

Нагадаємо, раніше ми писали, у яких місцях не можна курити.

Також повідомлялося, який штраф передбачається за куріння в під’їзді.