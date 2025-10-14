Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Раді пропонують заборонити нікотинові подушечки — що відомо

Раді пропонують заборонити нікотинові подушечки — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 12:45
У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону нікотинових подушечок та саше
Засідання парламенту. Фото: пресслужба ВРУ

Верховній Раді пропонують заборонити виробництво, оптову і роздрібну торгівлю, а також імпорт для реалізації на території України нікотинових виробів для орального застосування. Виключенням є виробництво для експорту.

Відповідний законопроєкт №14110 зареєстровано на сайті парламенту.  

Реклама
Читайте також:
проєкт
Законопроєкт №14110 на сайті Верховної Ради. Фото: скриншот

Що передбачає законопроєкт

Авторами законопроєкту є група народних депутатів, серед яких Михайло Радуцький, Лада Булах та Мар’яна Безугла.

У пояснювальній записці зазначається, що в Україні спостерігається зростання споживання нікотинових виробів для орального застосування, переважно серед дітей та молоді. 

За даними Глобального опитування молоді щодо тютюну (Global Youth Tobacco Survey, GYTS), оприлюдненими в червні 2025 року Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні, 3% дітей віком 13-15 років є теперішніми споживачами нікотинових виробів для орального застосування, тоді як 7% дітей цієї вікової групи пробували ці вироби. 

Водночас серед дорослого населення 18 років і старші, нікотинові вироби для орального застосування вживають лише 0,3%.

"Вживання тютюнових і нікотинових виробів є однією з основних причин передчасної смертності, а також фактором ризику розвитку неінфекційних захворювань. В Україні смертність від хвороб, пов'язаних з тютюном та нікотином, призводить до передчасної втрати понад 100 тисяч життів щороку", — йдеться в документі.

У разі ухвалення, цей закон вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.

Довідка

У документі також пропонують прописати нові визначення, що таке нікотинові вироби.

Нікотинові вироби для орального застосування — це нікотинові вироби, зокрема у формі саше, пакетиків чи подушечок, призначені для споживання та/або використання нікотину орально, без згоряння чи вдихання, і які не є лікарськими засобами.

Нікотинові вироби — тютюнові вироби, що не містять тютюну, але містять нікотин, які можуть бути використані для надходження нікотину в тіло людини, і які не є лікарськими засобами чи рідинами, що використовуються в електронних сигаретах.

Нагадаємо, раніше ми писали, у яких місцях не можна курити.

Також повідомлялося, який штраф передбачається за куріння в під’їзді.

Верховна Рада підлітки куріння законопроєкт народні депутати
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації