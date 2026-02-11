Свободная гривна — в Украине может появиться новый фискальный режим

Человек считает налог. Фото: Налоговый кодекс

Верховной Раде предлагают ввести в Украине специальный фискальный режим под названием "Свободная гривна" в Налоговом кодексе Украины. Предполагается автоматизированный механизм уплаты налоговых взносов и возможность в будущем отказаться от некоторых привычных налогов, если плательщик добровольно выберет участие в этом специальном режиме.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

В Украине может появиться новый фискальный режим

Цель проекта — упростить систему налогообложения, сделать ее прозрачной и менее бюрократической, а также стимулировать экономическое развитие за счет более эффективного использования внутренних ресурсов.

Предполагается запуск добровольного специального налогового режима, который будет действовать параллельно с действующей системой налогообложения.

Если человек или компания захочет перейти на него, ему не придется платить налог на прибыль, НДС, военный сбор и другие сложные платежи. Также не нужно будет постоянно контактировать с налоговой — все будет работать автоматически через специальный счет в банке.

Вместо нескольких налогов будет действовать один принцип: раз в месяц со счета будет списываться небольшая сумма, но только с тех денег, которые просто лежат и не используются. То есть не будут облагаться зарплаты, прибыль или финансовые операции — только "пассивные" средства.

Этот режим будет добровольным и будет работать параллельно с нынешней системой. Первым городом, где его планируют протестировать, станет Киев.

Пилотное внедрение новой системы планируют начать в Киеве.

По состоянию на сегодня документ прорабатывается в комитете.

