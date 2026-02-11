Вільна гривня — в Україні може з’явитися новий фіскальний режим

Людина рахує податок. Фото: Податковий кодекс

Верховній Раді пропонують запровадити в Україні спеціальний фіскальний режим під назвою "Вільна гривня" у Податковому кодексі України. Передбачається автоматизований механізм сплати податкових внесків та можливість у майбутньому відмовитися від деяких звичних податків, якщо платник добровільно обере участь у цьому спеціальному режимі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Реклама

Читайте також:

В Україні може з’явитися новий фіскальний режим

Проєкт має на меті спростити систему оподаткування, зробити її прозорою й менш бюрократичною, а також стимулювати економічний розвиток за рахунок ефективнішого використання внутрішніх ресурсів.

Передбачається запуск добровільного спеціального податкового режиму, який діятиме паралельно з чинною системою оподаткування.

Якщо людина або компанія захоче перейти на нього, їй не доведеться платити податок на прибуток, ПДВ, військовий збір та інші складні платежі. Також не потрібно буде постійно контактувати з податковою — усе працюватиме автоматично через спеціальний рахунок у банку.

Замість кількох податків діятиме один принцип: раз на місяць із рахунку списуватиметься невелика сума, але тільки з тих грошей, які просто лежать і не використовуються. Тобто не оподатковуватимуться зарплати, прибуток чи фінансові операції — лише "пасивні" кошти.

Цей режим буде добровільним і працюватиме паралельно з нинішньою системою. Першим містом, де його планують протестувати, стане Київ.

Пілотне впровадження нової системи планують розпочати у Києві.

Станом на сьогодні документ опрацьовується в комітеті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, який єдиний податок спалчують ФОПи у 2026 році.

Також ми писали, хто може не платити податок за нерухомість.