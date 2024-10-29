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Рада утвердила предметы НМТ для выпускников школ — что изменилось

29 октября 2024 17:23
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Экзамены по каким предметам будут сдавать выпускники на НМТ-2025 — перечень
Выпускники сдают экзамены. Иллюстративное фото: УНИАН
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Во вторник, 29 октября, Верховная Рада поддержала законопроект №12053, утверждающий условия вступительной кампании в 2025 году. Впервые за годы полномасштабного вторжения подготовка к экзаменам начнется за полгода, а не за два месяца, как это было раньше.

Об этом сообщила народный депутат Наталья Пипа в Facebook.

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В 2025 году Национальный мультипредметный тест останется таким, каким был и в прошлом году. Обязательными предметами будут украинский язык, математика и история Украины.

Кроме того, можно выбрать дополнительный предмет. Среди них: украинская литература, иностранный язык, биология, физика, химия или география.

По словам Пипы, также продлена возможность проведения вступительных экзаменов в 2025 году в электронном формате.

В то же время народный депутат подчеркнула, что Государственную итоговую аттестацию (ГИА) в следующем году проводить не будут.

"В этом году остаемся без ГИА, поэтому НМТ составляют те, кто будет поступать в вузы", — говорится в сообщении.

ГНА НМТ 2025
Сообщения Пипы в Facebook

Ранее директор директората профессионального предвысшего, высшего образования Министерства образования и науки Украины Олег Шаров рассказал, какие баллы за национальный мультипредметный тест должны получить украинские выпускники, чтобы рассчитывать на государственный грант на обучение.

Также Новини.LIVE рассказывали о 10 школах Киева, ученики которых лучше всего сдавали национальный мультипредметный тест.

экзамены Верховная Рада выпускной НМТ абитуриент вступительная кампания

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