Іспити з яких предметів складатимуть випускники на НМТ-2025 — перелік

Випускники складають іспити. Ілюстративне фото: УНІАН

У вівторок, 29 жовтня, Верховна Рада підтримала законопроєкт №12053, який затверджує умови вступної кампанії у 2025 році. Вперше за роки повномасштабного вторгнення підготовка до іспитів почнеться за пів року, а не за два місяці, як це було раніше.

Про це повідомила народна депутатка Наталія Піпа у Facebook.

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Вступна кампанія-2025

У 2025 році Національний мультипредметний тест залишиться таким, яким був і минулого року. Обов'язковими предметами будуть: українська мова, математика та історія України.

Крім того, можна обрати один додатковий предмет. Серед них: українська література, іноземна мова, біологія, фізика, хімія або географія.

За словами Піпи, також продовжено можливість проведення вступних іспитів у 2025 році в електронному форматі.

Водночас нардепка наголосила, що Державну підсумкову атестацію (ДПА) наступного року проводити не будуть.

"Цього року залишаємося без ДПА, тож НМТ складають ті, хто вступатимуть до вишів", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Піпи у Facebook

Раніше директор директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олег Шаров розповів, які бали за національний мультипредметний тест повинні отримати українські випускники, аби розраховувати на державний грант на навчання.

Також Новини.LIVE розповідали про 10 шкіл Києва, учні яких найкраще складали національний мультипредметний тест.