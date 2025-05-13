Верховная Рада отложила легализацию криптовалют — Кицак назвал причину

Верховная Рада Украины. Фото: УНИАН

В Верховной Раде Украины отложили легализацию криптовалют. Народный депутат Богдан Кицак отметил, что предложенная модель может загнать крипторынок в тень.

Об этом Богдан Кицак рассказал в эфире Вечір.LIVE во вторник, 13 мая.

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Легализация криптовалют

Нардеп отметил, что из текста законопроекта не совсем понятно, как должен функционировать рынок, какие правила налогообложения должны действовать и кто будет отвечать за мониторинг обращения криптовалюты. По его словам, есть непонятные моменты по регулированию этих вопросов.

"Если мы хотим, как государство, создать абсолютно адекватные условия — мы можем перейти на такую модель, как банки работают с финансовыми операциями. То есть, за каждый перевод гривны вы платите определенную комиссию. [...] Так же можно сделать и на счет того, когда осуществляется оплата криптовалютой — государство будет получать, допустим, 2% от этой транзакции и получать огромные миллиардные поступления в государственный бюджет", — добавил Кицак.

Напомним, венчурный капиталист и один из первых инвесторов в криптовалюту Тим Дрейпер сделал амбициозное заявление, утверждая, что биткоин может достичь бесконечных масштабов в долларах США.

Ранее мы писали ТОП-10 криптовалют по капитализации по состоянию на конец апреля 2025 года.

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