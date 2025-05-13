Верховна Рада відклала легалізацію криптовалют — Кицак назвав причину

Верховна Рада України. Фото: УНІАН

У Верховній Раді Україні відклали легалізацію криптовалют. Народний депутат Богдан Кицак зазначив, що запропонована модель може загнати крипторинок у тінь.

Про це Богдан Кицак розповів в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 13 травня.

Реклама

Читайте також:

Легалізація криптовалют

Нардеп зазначив, що з тексту законопроєкту не зовсім зрозуміло, як має функціонувати ринок, які правила оподаткування повинні діяти та хто відповідатиме за моніторинг обігу криптовалюти. За його словами, є незрозумілі моменти щодо регулювання цих питань.

"Якщо ми хочемо, як держава, створити абсолютно адекватні умови — ми можемо перейти на таку модель, як банки працюють із фінансовими операціями. Тобто, за кожен переказ гривні ви сплачуєте певну комісію. […] Так само можна зробити й на рахунок того, коли здійснюється оплата криптовалютою — держава буде отримувати, припустимо, 2% від цієї транзакції й отримувати величезні мільярдні надходження до державного бюджету", — додав Кицак.

Нагадаємо, венчурний капіталіст та один з перших інвесторів у криптовалюту Тім Дрейпер зробив амбіційну заяву, стверджуючи, що біткоїн може досягти нескінченних масштабів у доларах США.

Раніше ми писали ТОП-10 криптовалют за капіталізацією станом на кінець квітня 2025 року.