Верховная Рада упразднила повышение зарплат прокурорам на 3 млрд грн

Заседание Верховной Рады Украины. Фото: УНИАН

Верховная Рада Украины поддержала правку, отменяющую повышение зарплат прокурорам в 2025 году на три миллиарда гривен. За это решение проголосовали 242 народных избранника.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в среду, 30 октября.

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"Только что зал все же поддержал правку №155, которая отменяет повышение зарплаты прокурорам. За — 242", — написал он.

Это произошло во время голосования поправок к проекту бюджета на 2025 год в первом чтении.

Стоит напомнить, что ранее Бюджетный комитет принял выводы к проекту бюджета на 2025 год и отказался учитывать правку, предлагавшую убрать из документа увеличение зарплат прокуроров на 3 млрд гривен.

Правка предусматривала, что размер прожиточного минимума, применяемого для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, остается на уровне 1600 гривен, а не повышается до 2102 гривен, как предлагали в правительстве.

Пост Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Ранее народная депутат Анна Скороход раскритиковала повышение зарплат прокурорам. Она назвала это цинизмом и вседозволенностью.

Напомним, депутат Киевского городского совета Леонид Емец считает, что низкая заработная плата побуждает прокуроров и судей к получению взяток.