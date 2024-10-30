Верховна Рада скасувала підвищення зарплат прокурорам на 3 млрд грн

Засідання Верховної Ради України. Фото: УНІАН

Верховна Рада України підтримала правку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам у 2025 році на три мільярди гривень. За це рішення проголосувало 242 народних обранці.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у середу, 30 жовтня.

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"Тільки що зала все ж таки підтримала правку №155, яка підвищення зарплат прокурорам. За — 242", — написав він.

Це відбулося під час голосування правок до проєкту бюджету на 2025 рік у першому читанні.

Варто нагадати, що раніше Бюджетний комітет ухвалив висновки до проєкту бюджету на 2025 рік та відмовився враховувати правку, якою пропонувалося прибрати з документу збільшення зарплат прокурорів на 3 млрд гривень.

Правка передбачала, що розмір прожиткового мінімуму, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, залишається на рівні 1600 гривень, а не підвищуються до 2102 гривні, як пропонували в уряді.

Пост Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Раніше народна депутатка Анна Скороход розкритикувала підвищення зарплат прокурорам. Вона назвала це цинізмом та вседозволеністю.

Нагадаємо, депутат Київської міської ради Леонід Ємець вважає, що низька заробітна плата спонукає прокурорів та суддів до отримання хабарів.