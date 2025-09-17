Видео
Рада провалила закон об онлайн-погашении долгов — нардеп

Рада провалила закон об онлайн-погашении долгов — нардеп

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 19:55
Рада провалила закон об онлайн-погашении долгов - нардеп
Игорь Фриз. Фото: Facebook Игоря Фриза

Народный депутат от "Слуги народа" Игорь Фрис поделился своими переживаниями относительно будущих изменений в цифровых сервисах. По его словам, возможность развестись через приложение "Дія", которую планируют ввести до конца года, вызывает у него страх.

Об этом он сказал во время эфира на День.LIVE.

Читайте также:

Онлайн-долги под угрозой

"Я себе в страшном сне не могу представить, когда я поругаюсь с женой и утром буду разведен", — признался Фрис.

Он отметил, что оставшийся с советских времен "месяц на примирение" спасал до 80% браков. По его мнению, возможность развода в один клик — слишком эмоциональное решение для цифровой эпохи.

Отдельно нардеп прокомментировал ситуацию с диджитализацией долгов. В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который позволял украинцам погашать задолженность онлайн, а система автоматически снимала бы аресты с имущества. Однако законопроект провалили, а новый вариант так и не внесли в повестку дня.

"Украинцам надо дать возможность самостоятельно погасить долг без открытия исполнительного производства", — отметил Фрис, подчеркнув важность цифровых решений, которые упрощают жизнь граждан, но в то же время требуют осторожности.

Как сообщалось, регистрация места жительства является необходимым условием для доступа к государственным услугам, банковским продуктам и официальным процедурам. Законодательство Украины четко определяет, что для прописки в доме обязательно требуется согласие его владельца.

Также владелец жилья получил право выписать зарегистрированного человека без его согласия, что упростило процедуру снятия с регистрации. Несмотря на это, закон все же защищает отдельные категории граждан, которых невозможно снять с учета без соблюдения определенных условий.

Дия нардепы долги экономика страхи
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
