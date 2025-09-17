Рада провалила закон про онлайн-погашення боргів — нардеп

Ігор Фріз. Фото: Facebook Ігоря Фріза

Народний депутат від "Слуги народу" Ігор Фріс поділився своїми переживаннями щодо майбутніх змін у цифрових сервісах. За його словами, можливість розлучитися через додаток "Дія", яку планують запровадити до кінця року, викликає у нього страх.

Про це він сказав під час ефіру на День.LIVE.

"Я собі в страшенному сні не можу уявити, коли я посварюся з дружиною, і ранком буду розлучений", — зізнався Фріс.

Він зазначив, що "місяць на примирення", що залишився з радянських часів, рятував до 80% шлюбів. На його думку, можливість розлучення в один клік — надто емоційне рішення для цифрової епохи.

Окремо нардеп прокоментував ситуацію з диджиталізацією боргів. У Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт, який дозволяв українцям погашати заборгованість онлайн, а система автоматично знімала б арешти з майна. Проте законопроєкт провалили, а новий варіант так і не внесли до порядку денного.

"Українцям треба дати можливість самостійно погасити борг без відкриття виконавчого провадження", — наголосив Фріс, підкресливши важливість цифрових рішень, які спрощують життя громадян, але водночас потребують обережності.

Як повідомлялось, реєстрація місця проживання є необхідною умовою для доступу до державних послуг, банківських продуктів і офіційних процедур. Законодавство України чітко визначає, що для прописки в будинку обов'язково потрібна згода його власника.

Також власник житла отримав право виписати зареєстровану людину без її згоди, що спростило процедуру зняття з реєстрації. Попри це, закон все ж таки захищає окремі категорії громадян, яких неможливо зняти з обліку без дотримання певних умов.