Работа на поле боя: в НГУ объяснили, как Украина развивает НРК

Военные и НРК. Фото: Snake Island Institute

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Украина активно внедряет наземные роботизированные комплексы в вооруженных силах. В то же время Россия продолжает привлекать личный состав для выполнения боевых задач.

Об этом заявил сержант батальона "Свобода" НГУ Владислав Первухин в эфире программы Ранок.LIVE.

В НГУ рассказали о преимуществах роботизированных систем на поле боя

По словам военного, современные наземные роботизированные комплексы позволяют перевозить значительно большие грузы, чем может нести один человек. Если боец способен транспортировать около 30–40 килограммов, то НРК может доставлять до 200 килограммов снаряжения.

Первухин отметил, что Россия пока не демонстрирует такого же уровня развития подобных технологий. По его мнению, это связано с тем, что российское командование не уделяет должного внимания сохранению жизни собственных военных.

Он добавил, что Украина продолжает развивать роботизированные системы, которые могут снизить риски для военнослужащих на поле боя.

"У них НРК — это квадроцикл или мотоцикл с человеком, который везет на себе этот груз в самые отдаленные районы. Только наш батальон выполняет по несколько миссий с помощью этих НРК, и они работают каждый день, без перерыва. Дроны (НРК, наземные роботизированные комплексы) сейчас заменили огромное количество личного состава, которому пришлось бы все это переносить. Потому что если дрон везет 200 кг, то один человек может унести лишь 30–40 кг. Если сравнивать наш прорыв в этой сфере с российским, то он просто кардинальный. Это стало возможным благодаря тому, что мы начали внедрять эти комплексы еще два года назад и постоянно развиваемся в этом направлении. У россиян такой необходимости нет, потому что у них есть огромное количество людей, которые могут выполнять эти задачи", — отметил военный.

Новини.LIVE писали, что в Третьем армейском корпусе сообщили о поражении российского истребителя Су-35. Военные также показали видео самолета, который, по их словам, горит в зоне ответственности подразделения.

Новини.LIVE сообщали, что Вооруженные силы Украины освободили поселок Новохатское в Донецкой области и восстановили над ним контроль. Операцию провели совместно подразделения морской пехоты и десантно-штурмовых войск. Об успешном выполнении боевой задачи сообщили в 37-й отдельной бригаде морской пехоты.