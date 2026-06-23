ПВО Украины отразила массированную атаку: сбито 118 дронов

Система ПВО. Фото: Минобороны

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В ночь на 23 июня российские войска совершили массированную атаку на Украину. Обстрел начался в 18:00 22 июня с применением 135 ударных беспилотников различных типов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и ISW.

Силы ПВО сбили вражеские беспилотники

По данным военных, противник применил дроны типа Shahed (в частности, реактивные), "Гербера", "Италмас", а также беспилотники-имитаторы "Пародия". Запуски осуществлялись с территории РФ — из направлений Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск и Миллерово.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, силы радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 118 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано 13 попаданий ударных дронов в 11 локациях, а также падение обломков сбитых БПЛА в трех местах.

Военные отмечают, что атака продолжается — в воздушном пространстве Украины все еще находятся вражеские беспилотники. Граждан призывают соблюдать правила безопасности.

Россия усиливает ПВО Москвы на фоне дефицита ресурсов и нагрузки из-за ударов Украины

Сообщается, что российские власти в последние недели пытаются усилить систему противовоздушной обороны, прикрывающую район "Москва-Сити", вероятно, за счет переброски ресурсов с прифронтовых направлений.

Аналитики открытых источников 20 июня пришли к выводу, что спутниковые снимки, полученные 4 июня, свидетельствуют о начале строительства новой позиции ПВО С-400 в Москворецком историко-природном парке к западу от "Москва-Сити" в конце мая 2026 года.

По их данным, размеры и конфигурация строительной площадки схожи с другими объектами С-400 вблизи российской столицы. Также отмечается, что новая позиция расположена на одной из самых высоких точек к западу от Москвы.

В то же время "The Telegraph" 22 июня сообщила, что Россия могла передислоцировать систему ПВО "Панцирь" из района линии фронта и разместить её на башне вблизи Московского нефтеперерабатывающего завода к юго-востоку от Москва-Сити.

По данным издания, система имеет защитную металлическую конструкцию, подобную тем, что используются вблизи фронта, что может свидетельствовать о её переброске с боевых позиций.

Кроме того, на обнародованных снимках отмечается, что у установленной системы "Панцирь" с одной стороны имеются лишь две ракеты из шести стандартных, что может свидетельствовать о возможном дефиците ракет-перехватчиков.

CBS News, ссылаясь на официальные украинские источники, ранее сообщало о нехватке ракет для систем С-300 в России из-за ограничений на поставки компонентов в результате санкций. В The Telegraph предполагают, что дефицит может касаться и других типов систем ПВО.

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что усиление украинских ударов дальнего и среднего радиуса действия создает дополнительную нагрузку на российскую систему ПВО в глубоком тылу. Это вынуждает Москву распределять ограниченные ресурсы между защитой стратегических объектов и фронтовыми направлениями.

Также аналитики подчеркивают, что украинские удары, выводящие из строя российские радары ПВО, вероятно, дополнительно снижают эффективность защиты даже в хорошо укрепленных районах.

Новини.LIVE сообщали, что, по мнению украинского военного, российская авиация избегает полётов вблизи линии фронта из-за риска поражения украинской ПВО. В связи с этим оккупационные войска применяют управляемые авиабомбы с большого расстояния от позиций Сил обороны Украины.

Новини.LIVE сообщали, что в НАТО проанализировали эффективность украинской противовоздушной обороны. Наивысшие показатели зафиксированы при уничтожении беспилотников. В то же время в мае уровень перехвата баллистических ракет в Украине составил всего 17%.