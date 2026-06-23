Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ПВО Украины отразила массированную атаку: сбито 118 дронов

ПВО Украины отразила массированную атаку: сбито 118 дронов

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 09:25
Россия напала на Украину в ночь на 23 июня: работа ПВО
Система ПВО. Фото: Минобороны

В ночь на 23 июня российские войска совершили массированную атаку на Украину. Обстрел начался в 18:00 22 июня с применением 135 ударных беспилотников различных типов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и ISW.

Силы ПВО сбили вражеские беспилотники

По данным военных, противник применил дроны типа Shahed (в частности, реактивные), "Гербера", "Италмас", а также беспилотники-имитаторы "Пародия". Запуски осуществлялись с территории РФ — из направлений Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск и Миллерово.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, силы радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 118 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Читайте также:

В то же время зафиксировано 13 попаданий ударных дронов в 11 локациях, а также падение обломков сбитых БПЛА в трех местах.

Военные отмечают, что атака продолжается — в воздушном пространстве Украины все еще находятся вражеские беспилотники. Граждан призывают соблюдать правила безопасности.

Россия усиливает ПВО Москвы на фоне дефицита ресурсов и нагрузки из-за ударов Украины

Сообщается, что российские власти в последние недели пытаются усилить систему противовоздушной обороны, прикрывающую район "Москва-Сити", вероятно, за счет переброски ресурсов с прифронтовых направлений.

Аналитики открытых источников 20 июня пришли к выводу, что спутниковые снимки, полученные 4 июня, свидетельствуют о начале строительства новой позиции ПВО С-400 в Москворецком историко-природном парке к западу от "Москва-Сити" в конце мая 2026 года.

По их данным, размеры и конфигурация строительной площадки схожи с другими объектами С-400 вблизи российской столицы. Также отмечается, что новая позиция расположена на одной из самых высоких точек к западу от Москвы.

В то же время "The Telegraph" 22 июня сообщила, что Россия могла передислоцировать систему ПВО "Панцирь" из района линии фронта и разместить её на башне вблизи Московского нефтеперерабатывающего завода к юго-востоку от Москва-Сити.

По данным издания, система имеет защитную металлическую конструкцию, подобную тем, что используются вблизи фронта, что может свидетельствовать о её переброске с боевых позиций.

Кроме того, на обнародованных снимках отмечается, что у установленной системы "Панцирь" с одной стороны имеются лишь две ракеты из шести стандартных, что может свидетельствовать о возможном дефиците ракет-перехватчиков.

CBS News, ссылаясь на официальные украинские источники, ранее сообщало о нехватке ракет для систем С-300 в России из-за ограничений на поставки компонентов в результате санкций. В The Telegraph предполагают, что дефицит может касаться и других типов систем ПВО.

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что усиление украинских ударов дальнего и среднего радиуса действия создает дополнительную нагрузку на российскую систему ПВО в глубоком тылу. Это вынуждает Москву распределять ограниченные ресурсы между защитой стратегических объектов и фронтовыми направлениями.

Также аналитики подчеркивают, что украинские удары, выводящие из строя российские радары ПВО, вероятно, дополнительно снижают эффективность защиты даже в хорошо укрепленных районах.

Новини.LIVE сообщали, что, по мнению украинского военного, российская авиация избегает полётов вблизи линии фронта из-за риска поражения украинской ПВО. В связи с этим оккупационные войска применяют управляемые авиабомбы с большого расстояния от позиций Сил обороны Украины.

Новини.LIVE сообщали, что в НАТО проанализировали эффективность украинской противовоздушной обороны. Наивысшие показатели зафиксированы при уничтожении беспилотников. В то же время в мае уровень перехвата баллистических ракет в Украине составил всего 17%.

ППО война в Украине беспилотник
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации