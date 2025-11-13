Путину создали три одинаковых помещения в разных регионах РФ

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Для главы Кремля Владимира Путина создали как минимум три одинаковых рабочих кабинета, которые расположены в разных регионах РФ. Цель их создания — скрыть реальное место пребывания диктатора.

Об этом сообщает проект "Настоящего времени" "Система".

Что известно о кабинетах Путина

По информации журналистов-расследователей, копии кабинета Путина из его подмосковной резиденции в Ново-Огарево были воспроизведены в Сочи и на Валдае. Речь идет о кабинетах, предназначенных для работы и видеосъемок официальных обращений.

Журналисты, проанализировав "сотни публикаций" на сайте Кремля за последние десять лет і пересмотрев "десятки часов" телепрограммы "Москва.Кремль.Путин", пришли к выводу, что есть три разных помещения, которые пресс-служба Кремля выдает за один и тот же кабинет Путина. На это указывают три характерные детали — дверная ручка, декоративная линия на стене и папки для документов.

Кабинеты Путина в разных регионах РФ. Фото: currenttime.tv

Кабинеты Путина в разных регионах РФ. Фото: currenttime.tv

Кабинеты Путина в разных регионах РФ. Фото: currenttime.tv

Кабинет главы Кремля в резиденции Ново-Огарево впервые показали примерно десять лет назад, в Сочи — с 2020 года, а на Валдае — с 2018. При этом журналисты заметили, что во всех трех помещениях, фигурирующих в пропагандистских сюжетах, шов на стене за рабочим столом расположен на разной высоте. Кроме того, различаются уровень установки дверных ручек, узор на письменной гарнитуре и оттенок столешницы.

Также еще одним подтверждением того, что диктатора снимали не только в Ново-Огарево, но и в кабинетах-дублерах, расследователи из проекта "Система" называют внутреннюю переписку российских пропагандистов. Так, когда "журналист" Павел Зарубин представлял ""эсклюзивные кадры из Ново-Огарево", его съемочная группа в тот момент находилась в командировке в Сочи.

По данным расследования, Путин перестал пользоваться кабинетом в Ново-Огарево в начале 2025 года, а сочинский кабинет забросил еще в январе 2024-го. Авторы считают, что это связано со страхом диктатора за собственную безопасность после начала полномасштабной войны против Украины. Например, в Сочи его резиденция может оказаться в зоне досягаемости украинских дронов.

Сейчас, по выводам журналистов, все новые видео с Путиным записываются именно в кабинете на Валдае.

