Путіну створили три однакові приміщення в різних регіонах РФ

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Для глави Кремля Володимира Путіна створили щонайменше три однакові робочі кабінети, які розташовані в різних регіонах РФ. Мета їх створення — приховати реальне місце перебування диктатора.

Про це повідомляє проєкт "Настоящего времени" "Система".

Реклама

Читайте також:

Що відомо про кабінети Путіна

За інформацією журналістів-розслідувачів, копії кабінету Путіна з його підмосковної резиденції в Ново-Огарьово були відтворені в Сочі та на Валдаї. Йдеться про кабінети, призначені для роботи і відеозйомок офіційних звернень.

Журналісти, проаналізувавши "сотні публікацій" на сайті Кремля за останні десять років і переглянувши "десятки годин" телепрограми "Москва.Кремль.Путін", дійшли висновку, що є три різні приміщення, які прес-служба Кремля видає за один і той самий кабінет Путіна. На це вказують три характерні деталі — дверна ручка, декоративна лінія на стіні та папки для документів.

Кабінети Путіна в різних регіонах РФ. Фото: currenttime.tv

Кабінети Путіна в різних регіонах РФ. Фото: currenttime.tv

Кабінети Путіна в різних регіонах РФ. Фото: currenttime.tv

Кабінет глави Кремля в резиденції Ново-Огарьово вперше показали приблизно десять років тому, у Сочі — з 2020 року, а на Валдаї — з 2018. Водночас журналісти помітили, що у всіх трьох приміщеннях, які фігурують у пропагандистських сюжетах, шов на стіні за робочим столом розташований на різній висоті. Крім того, різняться рівень встановлення дверних ручок, візерунок на письмовій гарнітурі та відтінок стільниці.

Також ще одним підтвердженням того, що диктатора знімали не тільки в Ново-Огарьово, а й у кабінетах-дублерах, розслідувачі з проєкту "Система" називають внутрішнє листування російських пропагандистів. Так, коли "журналіст" Павло Зарубін представляв "ексклюзивні кадри з Ново-Огарьово", його знімальна група в той момент перебувала у відрядженні в Сочі.

За даними розслідування, Путін перестав користуватися кабінетом у Ново-Огарьово на початку 2025 року, а сочинський кабінет закинув ще в січні 2024-го. Автори вважають, що це пов'язано зі страхом диктатора за власну безпеку після початку повномасштабної війни проти України. Наприклад, у Сочі його резиденція може опинитися в зоні досяжності українських дронів.

Наразі, за висновками журналістів, усі нові відео з Путіним записуються саме в кабінеті на Валдаї.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що французи зняли фільм "Кремлівський чарівник". Це кіно про Путіна можуть показати в Росії.

Також ми інформували, що російські депутати передають свої мандати у спадок.