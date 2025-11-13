Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Путіну зробили три однакові кабінети — ЗМІ дізналися причину

Путіну зробили три однакові кабінети — ЗМІ дізналися причину

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 01:45
Оновлено: 01:40
Путіну створили три однакові приміщення в різних регіонах РФ
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Для глави Кремля Володимира Путіна створили щонайменше три однакові робочі кабінети, які розташовані в різних регіонах РФ. Мета їх створення — приховати реальне місце перебування диктатора. 

Про це повідомляє проєкт "Настоящего времени" "Система".

Реклама
Читайте також:

Що відомо про кабінети Путіна

За інформацією журналістів-розслідувачів, копії кабінету Путіна з його підмосковної резиденції в Ново-Огарьово були відтворені в Сочі та на Валдаї. Йдеться про кабінети, призначені для роботи і відеозйомок офіційних звернень.

Журналісти, проаналізувавши "сотні публікацій" на сайті Кремля за останні десять років і переглянувши "десятки годин" телепрограми "Москва.Кремль.Путін", дійшли висновку, що є три різні приміщення, які прес-служба Кремля видає за один і той самий кабінет Путіна. На це вказують три характерні деталі — дверна ручка, декоративна лінія на стіні та папки для документів.

Журналисты узнали о трех кабинетах Путина
Кабінети Путіна в різних регіонах РФ. Фото: currenttime.tv
Путину создали три одинаковых кабинета из-за опасений атаки дронов
Кабінети Путіна в різних регіонах РФ. Фото: currenttime.tv
В России создали три кабинента для Путина
Кабінети Путіна в різних регіонах РФ. Фото: currenttime.tv

Кабінет глави Кремля в резиденції Ново-Огарьово вперше показали приблизно десять років тому, у Сочі — з 2020 року, а на Валдаї — з 2018. Водночас журналісти помітили, що у всіх трьох приміщеннях, які фігурують у пропагандистських сюжетах, шов на стіні за робочим столом розташований на різній висоті. Крім того, різняться рівень встановлення дверних ручок, візерунок на письмовій гарнітурі та відтінок стільниці.

Також ще одним підтвердженням того, що диктатора знімали не тільки в Ново-Огарьово, а й у кабінетах-дублерах, розслідувачі з проєкту "Система" називають внутрішнє листування російських пропагандистів. Так, коли "журналіст" Павло Зарубін представляв "ексклюзивні кадри з Ново-Огарьово", його знімальна група в той момент перебувала у відрядженні в Сочі.

За даними розслідування, Путін перестав користуватися кабінетом у Ново-Огарьово на початку 2025 року, а сочинський кабінет закинув ще в січні 2024-го. Автори вважають, що це пов'язано зі страхом диктатора за власну безпеку після початку повномасштабної війни проти України. Наприклад, у Сочі його резиденція може опинитися в зоні досяжності українських дронів.

Наразі, за висновками журналістів, усі нові відео з Путіним записуються саме в кабінеті на Валдаї.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що французи зняли фільм "Кремлівський чарівник". Це кіно про Путіна можуть показати в Росії.

Також ми інформували, що російські депутати передають свої мандати у спадок.

володимир путін журналісти Кремль дрони військовий кабінет Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації