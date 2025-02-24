Стремление России к империи — Буданов прокомментировал

Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что у России есть Беларусь, однако ей не хватает Украины. По его словам, Москва стремится к существованию российской империи.

Об этом Кирилл Буданов заявил во время Специальной встречи YES до 24 февраля, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Стремление России к империи

"У РФ есть Беларусь, но ей не хватает Украины, без этого существование российской империи невозможно", — подчеркнул Буданов.

По его словам, оккупанты будут делать все, чтобы "поглотить" Украину. России нужны территория, население, а также ресурсы.

Напомним, Буданов считает, что война может завершиться уже в этом году. Он считает, что Россия стремится получить передышку.

Также начальник ГУР отметил, что российские оккупанты столкнулись с проблемой со Starlink.