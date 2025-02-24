Прагнення Росії до імперії — Буданов прокоментував

Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що в Росії є Білорусь, однак їй не вистачає України. За його словами, Москва прагне до існування російської імперії.

Про це Кирило Буданов заявив під час Спеціальної зустрічі YES до 24 лютого, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Прагнення Росії до імперії

"В РФ є Білорусь, але їй не вистачає України, без цього існування російської імперії неможливе", — наголосив Буданов.

За його словами, окупанти робитимуть все, аби "поглинути" Україну. Росії потрібні територія, населення, а також ресурси.

Нагадаємо, Буданов вважає, що війна може завершитися вже цього року. Він вважає, що Росія прагне отримати перепочинок.

Також начальник ГУР зазначив, що російські окупанти зіштовхнулися із проблемою зі Starlink.