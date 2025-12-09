Россиянам заблокируют звонки с иностранных номеров — перечень стран

Путин запретит россиянам звонки с иностранных номеров
Россиянами будут блокировать звонки из "недружественных" стран якобы в рамках борьбы с мошенничеством. Для этого разработали "комплексный законопроект по защите граждан".
Об этом сообщают росСМИ.
Россиянам заблокируют звонки с иностранных номеров
Известно, что во время встречи Путина с членами Совета по правам человека 9 декабря он заявил, что в России могут начать блокировать звонки из "недружественных стран". По его словам, это якобы "необходимо в рамках борьбы с мошенничеством".
Кроме того, в РФ еще и предлагают маркировку звонков и уточненные требования к сотрудникам госорганов, банков и операторов связи при взаимодействии с клиентами.
"Первый пакет мер по защите граждан в цифровой среде уже принят. Разработан и проходит обсуждение и согласование второй пакет, а в ближайших планах — третий. В их основе, в частности, ваши инициативы", — сказал российский диктатор.
Известно, что в перечень "недружественных" стран вошли:
- Австралия,
- Албания,
- Андора,
- Багамские Острова,
- Великобритания,
- 25 государств-членов Евросоюза,
- Исландия,
- Канада,
- Лихтенштейн,
- Микронезия,
- Монако,
- Новая Зеландия,
- Норвегия,
- Республика Корея,
- Сан-Марино,
- Северная Македония,
- Сингапур,
- США,
- Китайская Республика,
- Украина,
- Черногория,
- Швейцария,
- Япония.
Напомним, ранее в России изменили сюжет сериала "Очень странные дела". Россиянам не стали показывать сцены и диалоги, связанные с ЛГБТ-отношениями.
Также мы писали, что в России гражданам вручают повестки сразу в аэропорту. С 19 ноября в 12 крупнейших аэропортах открыли специальные пункты миграционного контроля.
Читайте Новини.LIVE!