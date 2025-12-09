Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Путин запретит россиянам звонки с иностранных номеров

Путин запретит россиянам звонки с иностранных номеров

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 22:16
Россиянам заблокируют звонки с иностранных номеров — перечень стран
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Россиянами будут блокировать звонки из "недружественных" стран якобы в рамках борьбы с мошенничеством. Для этого разработали "комплексный законопроект по защите граждан".

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Россиянам заблокируют звонки с иностранных номеров

Известно, что во время встречи Путина с членами Совета по правам человека 9 декабря он заявил, что в России могут начать блокировать звонки из "недружественных стран". По его словам, это якобы "необходимо в рамках борьбы с мошенничеством".

Кроме того, в РФ еще и предлагают маркировку звонков и уточненные требования к сотрудникам госорганов, банков и операторов связи при взаимодействии с клиентами.

"Первый пакет мер по защите граждан в цифровой среде уже принят. Разработан и проходит обсуждение и согласование второй пакет, а в ближайших планах — третий. В их основе, в частности, ваши инициативы", — сказал российский диктатор.

Известно, что в перечень "недружественных" стран вошли:

  • Австралия,
  • Албания,
  • Андора,
  • Багамские Острова,
  • Великобритания,
  • 25 государств-членов Евросоюза,
  • Исландия,
  • Канада,
  • Лихтенштейн,
  • Микронезия,
  • Монако,
  • Новая Зеландия,
  • Норвегия,
  • Республика Корея,
  • Сан-Марино,
  • Северная Македония,
  • Сингапур,
  • США,
  • Китайская Республика,
  • Украина,
  • Черногория,
  • Швейцария,
  • Япония.

Напомним, ранее в России изменили сюжет сериала "Очень странные дела". Россиянам не стали показывать сцены и диалоги, связанные с ЛГБТ-отношениями.

Также мы писали, что в России гражданам вручают повестки сразу в аэропорту. С 19 ноября в 12 крупнейших аэропортах открыли специальные пункты миграционного контроля.

владимир путин закон звонки запрет Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
