Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Россиянами будут блокировать звонки из "недружественных" стран якобы в рамках борьбы с мошенничеством. Для этого разработали "комплексный законопроект по защите граждан".

Об этом сообщают росСМИ.

Россиянам заблокируют звонки с иностранных номеров

Известно, что во время встречи Путина с членами Совета по правам человека 9 декабря он заявил, что в России могут начать блокировать звонки из "недружественных стран". По его словам, это якобы "необходимо в рамках борьбы с мошенничеством".

Кроме того, в РФ еще и предлагают маркировку звонков и уточненные требования к сотрудникам госорганов, банков и операторов связи при взаимодействии с клиентами.

"Первый пакет мер по защите граждан в цифровой среде уже принят. Разработан и проходит обсуждение и согласование второй пакет, а в ближайших планах — третий. В их основе, в частности, ваши инициативы", — сказал российский диктатор.

Известно, что в перечень "недружественных" стран вошли:

Австралия,

Албания,

Андора,

Багамские Острова,

Великобритания,

25 государств-членов Евросоюза,

Исландия,

Канада,

Лихтенштейн,

Микронезия,

Монако,

Новая Зеландия,

Норвегия,

Республика Корея,

Сан-Марино,

Северная Македония,

Сингапур,

США,

Китайская Республика,

Украина,

Черногория,

Швейцария,

Япония.

