Україна
Путін заборонить росіянам дзвінки з іноземних номерів

Путін заборонить росіянам дзвінки з іноземних номерів

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 22:16
Росіянам заблокують дзвінки з іноземних номерів — перелік країн
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Росіянами блокуватимуть дзвінки з "недружніх" країн нібито в рамках боротьби з шахрайством. Для цього розробили "комплексний законопроєкт щодо захисту громадян". 

Про це повідомляють росЗМІ. 

Читайте також:

Росіянам заблокують дзвінки з іноземних номерів

Відомо, що під час зустрічі Путіна з членами Ради з прав людини 9 грудня він заявив, що в Росії можуть почати блокувати дзвінки з "недружніх країн". За його словами, це нібито "необхідно в рамках боротьби з шахрайством".

Крім того, в РФ ще й пропонують маркування дзвінків та уточнені вимоги до співробітників держорганів, банків і операторів зв'язку при взаємодії з клієнтами.  

"Перший пакет заходів щодо захисту громадян у цифровому середовищі вже прийнятий. Розроблено і проходить обговорення та узгодження другий пакет, а в найближчих планах — третій. В їх основі, зокрема, ваші ініціативи", — сказав російський диктатор. 

Відомо, що до переліку "недружніх" країн увійшли:

  • Австралія, 
  • Албанія,
  • Андора,
  • Багамські Острови,
  • Велика Британія,
  • 25 держав-членів Євросоюзу,
  • Ісландія,
  • Канада,
  • Ліхтенштейн,
  • Мікронезія,
  • Монако,
  • Нова Зеландія,
  • Норвегія,
  • Республіка Корея,
  • Сан-Марино,
  • Північна Македонія,
  • Сінгапур,
  • США,
  • Китайська Республіка,
  • Україна,
  • Чорногорія,
  • Швейцарія,
  • Японія.

Нагадаємо, раніше в Росії змінили сюжет серіалу "Дивні дива". Росіянам не стали показувати сцени та діалоги, що пов'язані з ЛГБТ-стосунками.  

Також ми писали, що в Росії громадянам вручають повістки одразу в аеропорті. З 19 листопада в 12 найбільших аеропортах відкрили спеціальні пункти міграційного контролю.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
