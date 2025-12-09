Росіянам заблокують дзвінки з іноземних номерів — перелік країн

Путін заборонить росіянам дзвінки з іноземних номерів
Росіянами блокуватимуть дзвінки з "недружніх" країн нібито в рамках боротьби з шахрайством. Для цього розробили "комплексний законопроєкт щодо захисту громадян".
Про це повідомляють росЗМІ.
Росіянам заблокують дзвінки з іноземних номерів
Відомо, що під час зустрічі Путіна з членами Ради з прав людини 9 грудня він заявив, що в Росії можуть почати блокувати дзвінки з "недружніх країн". За його словами, це нібито "необхідно в рамках боротьби з шахрайством".
Крім того, в РФ ще й пропонують маркування дзвінків та уточнені вимоги до співробітників держорганів, банків і операторів зв'язку при взаємодії з клієнтами.
"Перший пакет заходів щодо захисту громадян у цифровому середовищі вже прийнятий. Розроблено і проходить обговорення та узгодження другий пакет, а в найближчих планах — третій. В їх основі, зокрема, ваші ініціативи", — сказав російський диктатор.
Відомо, що до переліку "недружніх" країн увійшли:
- Австралія,
- Албанія,
- Андора,
- Багамські Острови,
- Велика Британія,
- 25 держав-членів Євросоюзу,
- Ісландія,
- Канада,
- Ліхтенштейн,
- Мікронезія,
- Монако,
- Нова Зеландія,
- Норвегія,
- Республіка Корея,
- Сан-Марино,
- Північна Македонія,
- Сінгапур,
- США,
- Китайська Республіка,
- Україна,
- Чорногорія,
- Швейцарія,
- Японія.
