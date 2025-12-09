Росіянам заблокують дзвінки з іноземних номерів — перелік країн

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Росіянами блокуватимуть дзвінки з "недружніх" країн нібито в рамках боротьби з шахрайством. Для цього розробили "комплексний законопроєкт щодо захисту громадян".

Про це повідомляють росЗМІ.

Росіянам заблокують дзвінки з іноземних номерів

Відомо, що під час зустрічі Путіна з членами Ради з прав людини 9 грудня він заявив, що в Росії можуть почати блокувати дзвінки з "недружніх країн". За його словами, це нібито "необхідно в рамках боротьби з шахрайством".

Крім того, в РФ ще й пропонують маркування дзвінків та уточнені вимоги до співробітників держорганів, банків і операторів зв'язку при взаємодії з клієнтами.

"Перший пакет заходів щодо захисту громадян у цифровому середовищі вже прийнятий. Розроблено і проходить обговорення та узгодження другий пакет, а в найближчих планах — третій. В їх основі, зокрема, ваші ініціативи", — сказав російський диктатор.

Відомо, що до переліку "недружніх" країн увійшли:

Австралія,

Албанія,

Андора,

Багамські Острови,

Велика Британія,

25 держав-членів Євросоюзу,

Ісландія,

Канада,

Ліхтенштейн,

Мікронезія,

Монако,

Нова Зеландія,

Норвегія,

Республіка Корея,

Сан-Марино,

Північна Македонія,

Сінгапур,

США,

Китайська Республіка,

Україна,

Чорногорія,

Швейцарія,

Японія.

