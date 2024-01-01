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Путин заверил, что мечтает о завершении войны — новое циничное заявление диктатора

1 января 2024 15:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Путин заверил, что мечтает о завершении войны — новое циничное заявление диктатора
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы готов окончить войну в Украине, но только на своих условиях. Кроме того, он подчеркнул, что главный враг РФ не Украина, а Запад.

Об этом пишут росСМИ.

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Путин уверен, что военная помощь Украине от Запада отнюдь не партнерские отношения, а "желание их элит решить задачу уничтожения России руками украинцев".

"Дело не в том, что они (Запад. — Ред.) помогают нашему противнику. Они — наш противник. Они руками украинцев решают свои вопросы. Это столетия так было, и сейчас продолжается. Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хочет уничтожить российскую государственность, те, кто хочет добиться, как они говорят, стратегического поражения России на поле боя, — а это, в основном, на Западе там..., неприемлемо", — придумывает глава Кремля.

Также он не забыл похвастаться вымышленными успехами России и заявил, что производство снарядов в РФ в разы превосходит американское.

"Украинская армия в сутки тратит пять-шесть тысяч артснарядов, а США, например, производят 14 тысяч снарядов и планируют увеличить в этом году производство до 20 тысяч единиц. Но мы все равно наращиваем больше", заявил Путин.

Кроме того, российский диктатор сказал, что Россия вроде бы хочет завершить конфликт в Украине, но только на своих условиях.

Напомним, недавно Путин заявил, что готов воевать в Украине еще пять лет. Он сказал это во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, чтобы держать Пекин на своей стороне.

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