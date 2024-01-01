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Путін запевнив, що мріє про завершення війни — нова цинічна заява диктатора

1 січня 2024 15:08
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Путін запевнив, що мріє про завершення війни — нова цинічна заява диктатора
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий закінчити війну в Україну, але лише на своїх умовах. Окрім того, він наголосив, що головний ворог РФ не Україна, а Захід.

Про це пишуть росЗМІ. 

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Путін впевнений, що військова допомога Україні від заходу зовсім не партнерські відносини, а "бажання їхніх еліт вирішити завдання знищення Росії руками українців".

"Справа не в тому, що вони (Захід. — Ред.) допомагають нашому противнику. Вони — наш противник. Вони руками українців розв'язують свої питання. Це протягом століть так було, і зараз триває. Сама Україна для нас не ворог. А ось ті, хто хоче знищити російську державність, ті, хто хоче домогтися, як вони кажуть, стратегічної поразки Росії на полі бою, — а це, в основному, на Заході там..., є неприйнятним", — вигадує очільник Кремля. 

Також він не забув повихвалятися вигаданими успіхами Росії та заявив, що виробництво снарядів в РФ в рази переважає американське. 

"Українська армія за добу витрачає п'ять-шість тисяч артснарядів, а США, наприклад, виробляють 14 тисяч снарядів і планують збільшити цього року виробництво до 20 тисяч одиниць. Але ми все одно нарощуємо більше", — заявив Путін. 

Окрім того, російський диктатор сказав, що Росія нібито хоче завершити конфлікт в Україні, але лише на своїх умовах.  

Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що готовий воювати в Україні ще п’ять років. Він сказав це під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, аби тримати Пекін на своєму боці. 

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