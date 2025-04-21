Путин рассмотрит предложение Зеленского о моратории на удары по гражданским объектам

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Москва проанализирует инициативу Президента Украины Владимира Зеленского по воздержанию от ударов по гражданской инфраструктуре. После завершения "пасхального" перемирия боевые действия возобновились.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин в комментарии росСМИ в понедельник, 21 апреля.

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По словам Путина, во время "пасхального" режима прекращения огня Россия зафиксировала якобы снижение боевой активности со стороны Украины, однако при этом "было совершено более 5 тысяч атак". Он отметил, что после завершения "пасхального" перемирия боевые действия возобновились.

В Кремле пока не дали окончательного ответа на инициативу украинского президента, но пообещали ее рассмотреть.

"С этим нужно разобраться. Это все предмет для такого тщательного исследования, возможно, и в двустороннем порядке. Итак, мы все это проанализируем и будем принимать соответствующее решение на будущее", — сказал диктатор.

Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко заявил, что несмотря на заявленный Россией на Пасху так называемый "режим прекращения огня", российские войска продолжали активно обстреливать приграничные районы Украины и осуществляли штурмовые действия.

Также военнослужащий Сергей Василюк отметил, что никакого "Пасхального перемирия" на фронте не было.