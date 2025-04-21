Путін розгляне пропозицію Зеленського щодо мораторію на удари по цивільних обʼєктах

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Москва проаналізує ініціативу Президента України Володимира Зеленського щодо утримання від ударів по цивільній інфраструктурі. Після завершення "великоднього" перемир’я бойові дії відновилися.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін у коментарі росЗМІ в понеділок, 21 квітня.

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Що сказав Путін

За словами Путіна, під час "великоднього" режиму припинення вогню Росія зафіксувала нібито зниження бойової активності з боку України, однак при цьому "було здійснено понад 5 тисяч атак". Він зазначив, що після завершення "великоднього" перемир’я бойові дії відновилися.

У Кремлі поки не дали остаточної відповіді на ініціативу українського президента, але пообіцяли її розглянути.

"З цим потрібно розібратися. Це все предмет для такого ретельного дослідження, можливо, і в двосторонньому порядку. Отже, ми все це проаналізуємо і прийматимемо відповідне рішення на майбутнє", — сказав диктатор.

Раніше речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко заявив, що попри заявлений Росією на Великдень так званий "режим припинення вогню", російські війська продовжували активно обстрілювати прикордонні райони України та здійснювали штурмові дії.

Також військовослужбовець Сергій Василюк наголосив, що жодного "Великоднього перемирʼя" на фронті не було.