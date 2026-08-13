Путин прячется от дронов в бронепоезде и фальшивых кортежах

Владимир Путин. Иллюстративное фото: российские СМИ

Кристина Павлова редактор ленты новостей

Президент России Владимир Путин усилил меры безопасности из-за украинских дальнобойных беспилотников и все более частых ударов по территории РФ. По данным The New York Times, для сокрытия его местонахождения Кремль может использовать фальшивые кортежи, бронепоезд и заранее записанные видео встреч.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The New York Times.

Как Кремль скрывает передвижения Путина

По данным американского издания, президентский кортеж, движущийся по улицам Москвы, может быть отвлекающим маневром. Собеседник NYT, имеющий связи в Кремле, подтвердил, что в отдельных случаях самого Путина в автомобилях такого кортежа может не быть.

Для поездок российский президент также использует специальный бронепоезд, замаскированный под обычный пассажирский состав. По информации, которую ранее получали журналисты, поезд оборудован тренажерным залом, спа-салоном и специальными средствами связи.

Отдельные железнодорожные ветки для этого поезда прокладывают к президентским резиденциям. В частности, возле резиденции Путина на Валдае журналисты NYT ещё в 2021 году обратили внимание на новую железнодорожную ветку и станцию, которой не было на официальных железнодорожных картах.

Кремль скрывает реальное время встреч Путина

Отдельным способом сокрытия места пребывания российского президента могут быть заранее записанные видео. По словам журналистки Фариды Рустамовой, на которую ссылается NYT, между реальной встречей Путина и её показом на российском телевидении как актуального события иногда проходит

Журналисты уже пытались установить время записи таких видео по деталям в кадре. В частности, «Радио Свобода» обращало внимание на состояние растения в кабинете Путина, что позволило предположить: часть встреч была снята задолго до их телетрансляции.

Почему Путин усиливает меры безопасности

Усиление мер безопасности связывают с расширением географии ударов украинских беспилотников по территории России. По данным NYT, это уже влияет на передвижения российского президента.

Дополнительные опасения в Кремле, как отмечает издание, возникли после ликвидации Израилем иранского лидера Али Хаменеи. Перед ударом израильская сторона использовала данные о передвижениях Хаменеи и его окружения. После этого российские спецслужбы, по информации Financial Times, временно отключали камеры специальной системы наблюдения, которую используют для защиты Путина и его ближайших соратников.

В то же время конкретные детали, касающиеся передвижений Путина и работы его охраны, основаны преимущественно на информации из СМИ и не могут быть независимо подтверждены.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 12 августа 2026 года президент Владимир Зеленский заявил о совместном с международными партнерами плане давления на Владимира Путина, который должен заставить российского лидера прекратить войну против Украины. Президент подчеркнул необходимость удерживать фронт, усиливать противовоздушную оборону и наносить ответные удары.

Также Новини.LIVE писали, что Россия может рассчитывать на продолжение войны как минимум до 2027 года из-за дефицита ракет-перехватчиков для систем Patriot в Украине. По данным Института изучения войны, российский ВПК с весны изменил приоритеты, увеличив производство баллистических и крылатых ракет, а количество запусков баллистических ракет по Украине в апреле-июле выросло более чем в три раза.