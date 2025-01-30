Кабаева открыла центр Небесная грация, который имеет уникальные преференции от государства

Алина Кабаева. Иллюстрационное фото: росСМИ

Бывшая олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, которую независимые российские СМИ называют "женой Путина", долгое время избегала публичности. Однако в последнее время бывшая спортсменка вернулась к общественной жизни, активно продвигая свою академию художественной гимнастики "Небесная грация".

Об особенностях этого проекта информирует BBC Украина.

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После завершения спортивной карьеры в 2007 году госпожа Кабаева стремительно поднялась по социальной лестнице России. Она семь лет была депутатом Государственной Думы, а впоследствии возглавила совет директоров холдинга "Национальная медиа группа", принадлежащего одному из ближайших соратников Путина Ковальчуку.

С началом полномасштабной войны России против Украины осенью 2022 года госпожа Кабаева объявила о создании международной ассоциации клубов художественной гимнастики "Небесная грация". Вскоре после этого в образовательном центре "Сириус" в Сочи, основанный по инициативе Путина, начала работу академия "Небесная грация".

В марте 2023 года государственный концерн "Газпром" подарил новое здание для академии стоимостью более двух миллиардов рублей.

Следует отметить, что "Небесная грация" имеет уникальный статус среди спортивных организаций России. Она имеет право самостоятельно определять календарь соревнований, правила их проведения и распределять награды, не подчиняясь общепринятым нормам.

В прошлом году воспитанницы госпожи Кабаевой участвовали в международных соревнованиях в Европе, что стало первым случаем участия российских гимнасток после отстранения страны от международных турниров.

Вероятно, Кабаева и другие лица, близкие к Путину, имеют собственные амбиции. Их близкое окружение с президентом России привлекает внимание общественности.

На данный момент Кабаева сосредоточена на развитии своей академии, позиционируя ее как международную ассоциацию. В ноябре этого года в Катаре состоялся крупный турнир с участием "Небесной грации", который получил широкое освещение в российских СМИ.

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