Кабаєва відкрила центр Небесна грація, який має унікальні преференції від держави

Аліна Кабаєва. Ілюстраційне фото: росЗМІ

Колишня олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва, яку незалежні російські ЗМІ називають "дружиною Путіна", тривалий час уникала публічності. Однак останнім часом колишня спортсменка повернулася до громадського життя, активно просуваючи свою академію художньої гімнастики "Небесна грація".

Про особливості цього проєкту інформує BBC Україна.

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Після завершення спортивної кар'єри у 2007 році пані Кабаєва стрімко піднялася по соціальній драбині Росії. Вона сім років була депутатом Державної Думи, а згодом очолила раду директорів холдингу "Національна медіа група", що належить одному з найближчих соратників Путіна Ковальчуку.

З початком повномасштабної війни Росії проти України восени 2022 року пані Кабаєва оголосила про створення міжнародної асоціації клубів художньої гімнастики "Небесна грація". Швидко після цього в освітньому центрі "Сіріус" у Сочі, заснований за ініціативою Путіна, розпочала роботу академія "Небесна грація".

У березні 2023 року державний концерн "Газпром" подарував нову будівлю для академії вартістю понад два мільярди рублів.

Слід зазначити, що "Небесна грація" має унікальний статус серед спортивних організацій Росії. Вона має право самостійно визначати календар змагань, правила їх проведення та розподіляти нагороди, не підкоряючись загальноприйнятим нормам.

Минулого року вихованці пані Кабаєвої брали участь у міжнародних змаганнях в Європі, що стало першим випадком участі російських гімнасток після відсторонення країни від міжнародних турнірів.

Ймовірно, Кабаєва та інші особи, близькі до Путіна, мають власні амбіції. Їхнє близьке оточення з президентом Росії привертає увагу громадськості.

На цей час Кабаєва зосереджена на розвитку своєї академії, позиціонуючи її як міжнародну асоціацію. У листопаді цього року в Катарі відбувся великий турнір за участю "Небесної грації", який отримав широке висвітлення у російських ЗМІ.

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