РФ атаковала Украину, когда в Абу-Даби продолжались переговоры по завершению войны — реакция Сибиги

Россия цинично атаковала Украину в ночь на 24 января, именно тогда, когда делегации США, РФ и Украины встречаются в Абу-Даби для продвижения мирного процесса. Таким образом ракеты поразили не только людей, но и стол переговоров.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига в субботу, 24 января.

Реакция Сибиги на обстрел РФ

"Мирные усилия? Трехсторонняя встреча в ОАЭ? Дипломатия?" Для украинцев это была очередная ночь российского террора. Цинично, Путин приказал нанести жестокий массированный ракетный удар по Украине именно тогда, когда делегации встречаются в Абу-Даби для продвижения мирного процесса под руководством Америки. Его ракеты поразили не только наших людей, но и стол переговоров", — заявил дипломат.

Сибига отметил, что ночью от громких взрывов содрогнулись два крупнейших украинских города — Киев и Харьков.

"Были использованы десятки баллистических и авиационных баллистических ракет, а также сотни беспилотников. Основные цели остались неизменными: энергетические объекты и жилые районы. Россия продолжает вести геноцидную войну против гражданского населения, совершая военные преступления и преступления против человечности", — отметил министр.

Сибига поблагодарил противовоздушной обороне и энергетикам.

"Это варварское нападение еще раз доказывает, что место Путина не за доской мира, а на скамье подсудимых специального трибунала", — добавил он.

Напомним, в Харькове в результате ночной атаки уже более 30 пострадавших.

После массированного обстрела Киева повреждения обнаружили на одной из веток метро.