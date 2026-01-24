Видео
Главная Новости дня Путин ответил ракетами на мирные инициативы — в МИД отреагировали

Путин ответил ракетами на мирные инициативы — в МИД отреагировали

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 14:07
РФ атаковала Украину, когда в Абу-Даби продолжались переговоры по завершению войны — реакция Сибиги
Андрей Сибига. Фото: УНІАН

Россия цинично атаковала Украину в ночь на 24 января, именно тогда, когда делегации США, РФ и Украины встречаются в Абу-Даби для продвижения мирного процесса. Таким образом ракеты поразили не только людей, но и стол переговоров.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига в субботу, 24 января.

Читайте также:
допис сибіги
Сообщение Андрея Сибиги. Фото: скриншот

Реакция Сибиги на обстрел РФ

"Мирные усилия? Трехсторонняя встреча в ОАЭ? Дипломатия?" Для украинцев это была очередная ночь российского террора. Цинично, Путин приказал нанести жестокий массированный ракетный удар по Украине именно тогда, когда делегации встречаются в Абу-Даби для продвижения мирного процесса под руководством Америки. Его ракеты поразили не только наших людей, но и стол переговоров", — заявил дипломат.

Сибига отметил, что ночью от громких взрывов содрогнулись два крупнейших украинских города — Киев и Харьков.

"Были использованы десятки баллистических и авиационных баллистических ракет, а также сотни беспилотников. Основные цели остались неизменными: энергетические объекты и жилые районы. Россия продолжает вести геноцидную войну против гражданского населения, совершая военные преступления и преступления против человечности", — отметил министр.

Сибига поблагодарил противовоздушной обороне и энергетикам.

"Это варварское нападение еще раз доказывает, что место Путина не за доской мира, а на скамье подсудимых специального трибунала", — добавил он.

Напомним, в Харькове в результате ночной атаки уже более 30 пострадавших.

После массированного обстрела Киева повреждения обнаружили на одной из веток метро.

Киев Харьков МИД Андрей Сибига война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
