Головна Новини дня Путін відповів ракетами на мирні ініціативи — у МЗС відреагували

Путін відповів ракетами на мирні ініціативи — у МЗС відреагували

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 14:07
РФ атакувала Україну, коли в Абу-Дабі тривали переговори щодо завершення війни — реакція Сибігі
Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

Росія цинічно атакувала Україну в ніч проти 24 січня, саме тоді, коли делегації США, РФ та України зустрічаються в Абу-Дабі для просування мирного процесу. Таким чином ракети вразили не лише людей, а й стіл переговорів.

Про це заявив очільник Міністерства зовнішніх справ Андрій Сибіга у суботу, 24 січня.

допис сибіги
Допис Андрія Сибіги. Фото: скриншот

Реакція Сибіга на обстріл РФ 

"Мирні зусилля? Тристороння зустріч в ОАЕ? Дипломатія? Для українців це була чергова ніч російського терору. Цинічно, Путін наказав завдати жорстокого масованого ракетного удару по Україні саме тоді, коли делегації зустрічаються в Абу-Дабі для просування мирного процесу під керівництвом Америки. Його ракети вразили не лише наших людей, а й стіл переговорів", заявив дипломат.

Сибіга наголосив, що вночі від гучних вибухів здригнулися два найбільших українських міста Київ та Харків.

"Було використано десятки балістичних та авіаційних балістичних ракет, а також сотні безпілотників. Основні цілі залишилися незмінними: енергетичні об'єкти та житлові райони. Росія продовжує вести геноцидну війну проти цивільного населення, скоюючи воєнні злочини та злочини проти людяності",  зазначив міністр.

Сибіга подякував протиповітряній обороні та енергетикам.

"Цей варварський напад ще раз доводить, що місце Путіна не за дошкою миру, а на лаві підсудних спеціального трибуналу", додав він.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок нічної атаки вже понад 30 постраждалих.

Після масованого обстрілу Києва пошкодження виявили на одній з гілок метро.

Київ Харків МЗС Андрій Сибіга війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
