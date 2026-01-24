РФ атакувала Україну, коли в Абу-Дабі тривали переговори щодо завершення війни — реакція Сибігі

Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

Росія цинічно атакувала Україну в ніч проти 24 січня, саме тоді, коли делегації США, РФ та України зустрічаються в Абу-Дабі для просування мирного процесу. Таким чином ракети вразили не лише людей, а й стіл переговорів.

Про це заявив очільник Міністерства зовнішніх справ Андрій Сибіга у суботу, 24 січня.

Реклама

Читайте також:

Допис Андрія Сибіги. Фото: скриншот

Реакція Сибіга на обстріл РФ

"Мирні зусилля? Тристороння зустріч в ОАЕ? Дипломатія? Для українців це була чергова ніч російського терору. Цинічно, Путін наказав завдати жорстокого масованого ракетного удару по Україні саме тоді, коли делегації зустрічаються в Абу-Дабі для просування мирного процесу під керівництвом Америки. Його ракети вразили не лише наших людей, а й стіл переговорів", — заявив дипломат.

Сибіга наголосив, що вночі від гучних вибухів здригнулися два найбільших українських міста — Київ та Харків.

"Було використано десятки балістичних та авіаційних балістичних ракет, а також сотні безпілотників. Основні цілі залишилися незмінними: енергетичні об'єкти та житлові райони. Росія продовжує вести геноцидну війну проти цивільного населення, скоюючи воєнні злочини та злочини проти людяності", — зазначив міністр.

Сибіга подякував протиповітряній обороні та енергетикам.

"Цей варварський напад ще раз доводить, що місце Путіна не за дошкою миру, а на лаві підсудних спеціального трибуналу", — додав він.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок нічної атаки вже понад 30 постраждалих.

Після масованого обстрілу Києва пошкодження виявили на одній з гілок метро.