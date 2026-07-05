Путин и Трамп провели телефонный разговор: о чем они говорили

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Кевин Ламарк/Reuters

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

В субботу, 4 июля, кремлевский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он поздравил американского лидера с Днем независимости США. Кроме того, политики обсудили войну в Украине.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Что известно о разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор длился час и 25 минут. Он считает это общение не только протокольным, но и деловым и конструктивным. С начала года политики пообщались в четвертый раз:

"Этот разговор позволил откровенно обсудить актуальные темы двусторонней и международной повестки дня".

Во время беседы Путин рассказал Трампу о "реальной" ситуации на поле боя (заверил, что РФ наступает по всем направлениям). Кремлевский диктатор согласился, что войну в Украине нужно урегулировать, но подчеркнул, что при этом следует учитывать принципиальные российские подходы.

Американский лидер заявил, что США готовы искать мирные решения по Украине, а его спецпредставитель Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнир готовы вновь приехать в Москву. Завершение войны в Украине, по его мнению, будет способствовать сотрудничеству РФ и США в экономической сфере.

О чем еще говорили политики:

договорились оставаться на связи и провести ещё один телефонный разговор в ближайшее время;

согласились, что к общим страницам истории РФ и США нужно относиться бережно;

напомнили, что в годы Второй мировой войны Вашингтон и Москва были союзниками.

Американская сторона о результатах этого разговора пока не сообщала.

Ранее Новости.LIVE со ссылкой на главу государства сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский 4 июля позвонил Дональду Трампу. Он поздравил американского лидера с Днем независимости США и поблагодарил его за поддержку Украины. Кроме того, политики обсудили текущую ситуацию на фронте и дипломатические отношения.

Также Новини.LIVE со ссылкой на кремлевского диктатора Владимира Путина писал, что во время саммита с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже никаких соглашений по Украине подписано не было. Говорили о возможностях завершения конфликта, но все ограничилось разговорами. Официальных документов никто не подписывал.