Сергей Гнездилов освобожден от наказания за СОЧ — стало известно, чем будет заниматься

Военный Сергей Гнездилов. Фото: Facebook

В четверг, 23 января, военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова, который ранее публично оставил службу (СОЧ), освободили из-под стражи. Он возвращается в армию.

Об этом сообщила адвокат Анастасия Бурковская в комментарии hromadske.

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По словам адвоката, Бабушкинский райсуд Днепра отменил меру пресечения для Гнездилова.

"Его освободили прямо в зале суда", — сказала Бурковская.

Военный должен в течение трех дней вернуться на службу и будет оператором БпЛА.

Что известно о СОЧ Гнездилова

Сергей Гнездилов — 24-летний военнослужащий, который присоединился в ряды Вооруженных сил Украины в 2019 году. Его контракт был рассчитан на три года и должен был закончиться в марте 2022 года.

Во время службы Гнездилов участвовал в боевых действиях в составе 56-й мотопехотной Мариупольской бригады. Однако 19 сентября 2024 года он самовольно оставил воинскую часть. Через два дня Сергей открыто заявил о своем поступке в Facebook, отметив, что таким образом хотел привлечь внимание к несправедливости: часть военных служит бессрочно, тогда как другие уклоняются от мобилизации.

9 октября 2024 года Гнездилова задержали. На следующий день ему объявили подозрение в дезертирстве, а 11 октября суд постановил взять его под стражу.