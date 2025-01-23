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Публічне СЗЧ Гнезділова — військового звільнили з-під варти

23 січня 2025 13:39
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Сергій Гнезділов звільнений від покарання за СЗЧ — стало відомо, чим буде займатися
Військовий Сергій Гнезділов. Фото: Facebook
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У четвер, 23 січня, військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова, який раніше публічно залишив службу (СЗЧ), звільнили з-під варти. Він повертається до війська.

Про повідомила адвокатка Анастасія Бурковська в коментарі hromadske.

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За словами адвокатки, Бабушкінський райсуд Дніпра скасував запобіжний захід для Гнезділова.

"Його звільнили просто в залі суду", — сказала Бурковська.

Військовий має впродовж трьох днів повернутися на службу і буде оператором БпЛА.

Що відомо про СЗЧ Гнезділова

Сергій Гнезділов — 24-річний військовослужбовець, який приєднався до лав Збройних сил України у 2019 році. Його контракт був розрахований на три роки і мав закінчитися у березні 2022 року.

Під час служби Гнезділов брав участь у бойових діях у складі 56-ї мотопіхотної Маріупольської бригади. Однак 19 вересня 2024 року він самовільно залишив військову частину. Через два дні Сергій відкрито заявив про свій вчинок у Facebook, зазначивши, що таким чином хотів привернути увагу до несправедливості: частина військових служить безстроково, тоді як інші ухиляються від мобілізації.

9 жовтня 2024 року Гнезділова затримали. Наступного дня йому оголосили підозру у дезертирстві, а 11 жовтня суд постановив взяти його під варту.

суд ЗСУ військові СЗЧ судові рішення

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