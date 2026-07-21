Психологическая помощь военным: спрос достиг рекордных показателей

Военные. Иллюстративное фото: Командование Медицинских сил Вооружённых сил Украины/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В Украине стремительно растет спрос на психологическую поддержку среди военных и их семей. Все больше военнослужащих обращаются к специалистам по рекомендации сослуживцев, которые уже прошли терапию. В то же время главной проблемой для профильных организаций остается недостаток финансирования.

Об этом в эфире День.LIVE сообщила исполнительный директор ГО "Свободный выбор" и менеджер приложения "База" Екатерина Криленко.

Спрос на психологическую помощь среди военных продолжает расти

По словам Екатерины Криленко, все больше военных и членов их семей обращаются за психологической поддержкой. Она отметила, что важную роль в этом играет "сарафанное радио": защитники, уже ощутившие положительный результат от терапии, рекомендуют специалистов своим сослуживцам и близким.

Криленко подчеркнула, что только за прошлый год организация провела столько же психологических консультаций, сколько за предыдущие десять лет своей работы.

"Только за прошлый год, за 2025 год, мы провели столько же консультаций, сколько за предыдущие 10 лет работы", — отметила директор ГО "Свободный выбор".

В то же время Екатерина Криленко отметила, что сегодня самым большим вызовом для организаций, оказывающих психологическую поддержку, является не поиск людей, нуждающихся в помощи, а обеспечение финансирования для работы с таким количеством обращений.

По её словам, сейчас организация проводит в среднем около трёх тысяч индивидуальных консультаций ежемесячно, а потребность в психологической поддержке продолжает расти.

"У нас всегда возникают проблемы с ресурсами: как организовать в финансовом плане такие объемы работы. Сейчас это в среднем 3 тысячи индивидуальных консультаций в месяц", — пояснила Криленко.

Новини.LIVE сообщали, что недавно в Днепре открыли бесплатный спортивный комплекс для ветеранов, военнослужащих, их семей и всех желающих жителей города. В центре доступны тренировки по кроссфиту, боксу, ММА, грепплингу и занятия в тренажерном зале. За первую неделю работы к спорткомплексу уже присоединились более 30 военных, а двое ветеранов с травмами получили помощь реабилитолога.

Новини.LIVE также сообщали, что глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов поддержал развитие ветеранского спорта во время встречи с представителями Федерации стронгменов Украины. В Украине ветеранский спорт является важным направлением физической и психологической реабилитации военнослужащих после ранений. Федерация активно привлекает защитников к адаптивному спорту и подготовке к международным соревнованиям.