В Украине разоблачили схему использования радиационно загрязненных земель для агробизнеса

Правоохранители разоблачили организованную преступную группировку на Житомирщине. Фигуранты незаконно использовали земли, загрязненные радиацией после Чернобыльской катастрофы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Telegram.

Детали дела

Следствие установило, что еще в 2021 году поселковый голова незаконно передал в пользование фермерским хозяйствам более 3 000 гектаров земель государственной собственности. На этих территориях выращивали пшеницу, подсолнечник, кукурузу, гречиху, сахарную свеклу и рапс.

Собранный урожай распространялся по всей Украине без проведения обязательного дозиметрического контроля. По подсчетам, государство понесло убытки на сумму более 6,6 миллиона гривен.

Чтобы скрыть противоправные действия, чиновник заключал предварительные договоры аренды земли, подкрепляя их актами приема-передачи. Это создавало иллюзию законности использования опасных территорий.

Сейчас подозрения объявлены поселковому голове одной из объединенных территориальных громад Житомирской области, землеустроителю поселкового совета, трем директорам фермерских хозяйств и бывшему депутату местного совета.

Задержание участников схемы. Фото: Нацполиция Украины

