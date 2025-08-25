Видео
Главная Новости дня Пшеница из Чернобыльской зоны — полиция разоблачила схему

Пшеница из Чернобыльской зоны — полиция разоблачила схему

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 16:36
В Украине разоблачили схему использования радиационно загрязненных земель для агробизнеса
Задержание фигурантов. Фото: Нацполиция Украины

Правоохранители разоблачили организованную преступную группировку на Житомирщине. Фигуранты незаконно использовали земли, загрязненные радиацией после Чернобыльской катастрофы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Telegram.

Читайте также:
Пшениця з Чорнобильської зони — поліція викрила злочинну схему - фото 1
Пост Национальной полиции Украины. Фото: скриншот

Детали дела

Следствие установило, что еще в 2021 году поселковый голова незаконно передал в пользование фермерским хозяйствам более 3 000 гектаров земель государственной собственности. На этих территориях выращивали пшеницу, подсолнечник, кукурузу, гречиху, сахарную свеклу и рапс.

Собранный урожай распространялся по всей Украине без проведения обязательного дозиметрического контроля. По подсчетам, государство понесло убытки на сумму более 6,6 миллиона гривен.

Чтобы скрыть противоправные действия, чиновник заключал предварительные договоры аренды земли, подкрепляя их актами приема-передачи. Это создавало иллюзию законности использования опасных территорий.

Сейчас подозрения объявлены поселковому голове одной из объединенных территориальных громад Житомирской области, землеустроителю поселкового совета, трем директорам фермерских хозяйств и бывшему депутату местного совета.

Пшениця з Чорнобильської зони — поліція викрила злочинну схему - фото 2
Задержание участников схемы. Фото: Нацполиция Украины
Пшениця з Чорнобильської зони — поліція викрила злочинну схему - фото 3
Задержание фигурантов. Фото: Нацполиция Украины

Напомним, недавно два руководителя обществ в Киеве получили подозрения из-за отмывания денег во время строительства Подольского моста. Бюджет потерпел убытки на 160 млн грн.

Также мы писали, что работница КГГА закупила 200 бодикамер, которые не соответствовали техническим требованиям. Она растратила почти 2 млн грн.

полиция Житомирская область Чернобыльская АЭС Нацполиция правохранители
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
