Головна Новини дня Пшениця з Чорнобильської зони — поліція викрила злочинну схему

Пшениця з Чорнобильської зони — поліція викрила злочинну схему

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 16:36
В Україні викрили схему використання радіаційно забруднених земель для агробізнесу
Затримання фігурантів. Фото: Нацполіція України

Правоохоронці викрили організоване злочинне угруповання на Житомирщині. Фігуранти незаконно використовували землі, забруднені радіацією після Чорнобильської катастрофи.

Про це повідомляє Національна поліція України у Telegram.

Пшениця з Чорнобильської зони — поліція викрила злочинну схему - фото 1
Пост Національної поліції України. Фото: скриншот

Деталі справи

Слідство встановило, що ще у 2021 році селищний голова незаконно передав у користування фермерським господарствам понад 3 000 гектарів земель державної власності. На цих територіях вирощували пшеницю, соняшник, кукурудзу, гречку, цукровий буряк та ріпак.

Зібраний урожай розповсюджувався по всій Україні без проведення обов’язкового дозиметричного контролю. За підрахунками, держава зазнала збитків на суму понад 6,6 мільйона гривень.

Щоб приховати протиправні дії, посадовець укладав попередні договори оренди землі, підкріплюючи їх актами прийому-передачі. Це створювало ілюзію законності використання небезпечних територій.

Наразі підозри оголошено селищному голові однієї з об’єднаних територіальних громад Житомирської області, землевпоряднику селищної ради, трьом директорам фермерських господарств та колишньому депутату місцевої ради.

Пшениця з Чорнобильської зони — поліція викрила злочинну схему - фото 2
Затримання учасників схеми. Фото: Нацполіція України
Пшениця з Чорнобильської зони — поліція викрила злочинну схему - фото 3
Затримання фігурантів. Фото: Нацполіція України

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
