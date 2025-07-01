Что изменится в Украине с 1 июля - подробности

Проезд и льготы — что изменится для украинцев с 1 июля
С 1 июля существенных изменений для граждан Украины не произойдет. В частности, в Украине с 1 июля не изменятся тарифы на основные коммунальные услуги.
Об этом информируют Новини.LIVE.
Киев — какие изменения произойдут с 1 июля
С 1 июля жителей столицы ждет ряд обновлений в сфере транспорта, льгот и финансовых услуг.
Ожидается, что в Киеве с 1 июля подорожают транспортные карты. Обычная синяя транспортная карта для оплаты проезда в общественном транспорте будет стоить 96 гривен, а пластиковая ученическая — 120 гривен. Карты, приобретенные ранее, остаются в силе.
Также с 1 июля в столице, на время летних каникул, ученики киевских школ будут платить за проезд на общих условиях. Зато бесплатный проезд будет действовать снова с 1 сентября, в начале учебного года.
Кроме того, с 1 июля Укрпочта ограничивает размер на выплату наличных физическим лицам (наложенный платеж). Максимум — 100 тысяч гривен в месяц и не более 10 операций на одно лицо. Эти нововведения касаются платежей в наличной форме.
Тарифы на коммунальные услуги, минимальная зарплата и пенсии не изменятся в июле.
Харьков — что ждет горожан в июле
С 1 июля 2025 года тарифы на коммунальные услуги в Харькове не изменятся. Они сохраняются на уровне, определенном ранее решениями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Также в июле в Харькове продолжит действовать бесплатный проезд в общественном транспорте. Речь идет о метро, трамваях, троллейбусах и коммунальных автобусах.
Львов — вырастет ли коммуналка с 1 июля
Во Львове с 1 июля 2025 года не изменятся тарифы на основные коммунальные услуги. Стоимость останется такой, как и в июне.
Отметим, что с 1 июля этого года изменится только стандарт напряжения электросети — с 220 вольт на 230, но на стоимости услуг это никак не скажется, ведь Кабинет министров еще в апреле принял решение, согласно которому до 31 октября 2025 года цены на электроэнергию для украинцев остаются неизменными.
Тарифы на газоснабжение и водоснабжение также останутся неизменными.
Стоимость проезда во Львове изменилась с 1 июня, поэтому с июля новых тарифов не будет. В июле этого года размер пенсии для львовян меняться тоже не будет, ведь основная индексация состоялась в марте.
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