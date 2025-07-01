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Проїзд і пільги — що зміниться для українців з 1 липня

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 07:50
Що зміниться в Україні з 1 липня — подробиці
Люди виходять з громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE

З 1 липня суттєвих змін для громадян України не відбудеться. Зокрема, в Україні з 1 липня не зміняться тарифи на основні комунальні послуги.

Про це інформують Новини.LIVE.

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Київ — які зміни відбудуться з 1 липня

З 1 липня на жителів столиці чекає низка оновлень у сфері транспорту, пільг та фінансових послуг.

Очікується, що у Києві з 1 липня здорожчають транспортні картки. Звичайна синя транспортна карта для оплати проїзду в громадському транспорті коштуватиме 96 гривень, а пластиковий учнівський — 120 гривень. Карти, придбані раніше, залишаються чинними.

Також з 1 липня у столиці, на час літніх канікул, учні київських шкіл сплачуватимуть за проїзд на загальних умовах. Натомість безплатний проїзд діятиме знову з 1 вересня, на початку навчального року.

Крім того, з 1 липня Укрпошта обмежує розмір на виплату готівки фізичним особам (післяплату). Максимум — 100 тисяч гривень на місяць і не більше 10 операцій на одну особу. Ці нововведення стосуються платежів у готівковій формі.

Тарифи на комунальні послуги, мінімальна зарплата і пенсії не зміняться у липні.

Харків — що чекає містян у липні

З 1 липня 2025 року тарифи на комунальні послуги у Харкові не зміняться. Вони зберігаються на рівні, визначеному раніше рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Також у липні в Харкові продовжить діяти безплатний проїзд у громадському транспорті. Йдеться про метро, трамваї, тролейбуси та комунальні автобуси.

Львів — чи зросте комуналка з 1 липня

У Львові з 1 липня 2025 року не зміняться тарифи на основні комунальні послуги. Вартість залишиться такою, як і в червні.

Зазначимо, що з 1 липня цього року зміниться лише стандарт напруги електромережі — з 220 вольтів на 230, але на вартості послуг це ніяк не позначиться, адже Кабінет міністрів ще у квітні ухвалив рішення, згідно з яким до 31 жовтня 2025 року ціни на електроенергію для українців залишаються незмінними. 

Тарифи на газопостачання та водопостачання також лишаться незмінними.

Вартість проїзду у Львові змінилась з 1 червня, тому з липня нових тарифів не буде. У липні цього року розмір пенсії для львів'ян змінюватися теж не буде, адже основна індексація відбулася у березні.

Раніше ми інформували, чи зміняться тарифи в Одесі з 1 липня 2025 року.

Також ми писали про комунальні тарифи в Польщі — скільки коштують світло, газ та вода.

Київ Харків Львів Україна липень
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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