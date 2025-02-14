В Запорожье водитель нанес телесные повреждения военнослужащему — подробности инцидента

Военнослужащий и врачи. Фото иллюстративное: kharkiv.comments.ua

В Коммунарском районе Запорожья водитель автомобиля Ford на пешеходном переходе чуть не наехал на пожилого мужчину и, не прекращая движения, начал с ним ссориться. В конфликт вмешался военный: он пытался остановить автомобиль и в результате этого получил травмы.

Об этом в четверг, 13 февраля, сообщили в Полиции Запорожской области.

Читайте также:

Травмирование военнослужащего в Запорожье

Водитель, не останавливая автомобиль, несколько минут вез военного на капоте, а затем резко затормозил, из-за чего пострадавший упал на землю. С места происшествия нарушитель уехал, однако инцидент успели заснять прохожие.

В результате падения пострадавший сломал ногу и получил ушибы. Ему оказали медицинскую помощь в одной из городских больниц.

Водителя, который травмировал защитника Украины, разыскали правоохранители. Автомобиль у нарушителя изъяли. В дальнейшем на транспортное средство могут наложить арест.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту умышленного средней тяжести телесного повреждения (ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины). Кроме того, водителя привлекут к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, в июле прошлого года в Хаджибейском районе Одессы водитель проигнорировал требование работников ТЦК и СП остановиться и предъявить документы. Продолжая движение, он провез военнослужащих на капоте. В результате этого один из бойцов травмировался.

Также мы сообщали, что в конце января текущего года в Одессе автомобиль наехал на военнослужащего с протезом ноги. Водитель с места происшествия уехал.