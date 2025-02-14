У Запоріжжі водій завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцю — подробиці інциденту

Військовослужбовець і лікарі. Фото ілюстративне: kharkiv.comments.ua

У Комунарському районі Запоріжжя водій автомобіля Ford на пішохідному переході ледве не наїхав на літнього чоловіка та, не припиняючи руху, почав із ним сваритися. У конфлікт втрутився військовий: він намагався зупинити автомобіль і внаслідок цього зазнав травмувань.

Про це в четвер, 13 лютого, повідомили у Поліції Запорізької області.

Читайте також:

Травмування військовослужбовця в Запоріжжі

Водій, не зупиняючи автомобіль, кілька хвилин віз військового на капоті, а потім різко загальмував, через що потерпілий упав на землю. З місця події порушник поїхав, однак інцидент встигли зафільмувати перехожі.

Унаслідок падіння потерпілий зламав ногу й зазнав забоїв. Йому надали медичну допомогу в одній із міських лікарень.

Водія, який травмував захисника України, розшукали правоохоронці. Автомобіль у порушника вилучили. У подальшому на транспортний засіб можуть накласти арешт.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України). Крім того, водія притягнуть до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Нагадаємо, у липні минулого року в Хаджибейському районі Одеси керманич проігнорував вимогу працівників ТЦК та СП зупинитися та пред'явити документи. Продовжуючи рух, він провіз військовослужбовців на капоті. Унаслідок цього один із бійців травмувався.

Також ми повідомляли, що наприкінці січня поточного року в Одесі автомобіль наїхав на військовослужбовця із протезом ноги. Водій із місця події поїхав.