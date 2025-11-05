Гудименко предупредил, что российская пропаганда готовит новую волну фейков

Пропаганда РФ готовит новую волну фейков, — Гудименко
Российская пропаганда вскоре начнет "раскручивать" новые фейки о том, что якобы украинские командиры продают дроны или другую военную амуницию. Ранее подобные слухи распространялись.
Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец общественный деятель Юрий Гудименко.
Какую волну фейков готовит РФ
По словам Гавриленко, ранее подобные слухи уже были, но теперь их природа меняется: все больше денег переходит непосредственно в воинские части, и именно командиры получают право самостоятельно распоряжаться бюджетами.
"Со временем общество привыкнет к этому, и тогда российская пропаганда начнет бить именно по бригадам — мол, командиры жируют, воруют, покупают дорогие машины. И, к сожалению, не всегда это будет полной ложью", — сказал общественный деятель.
Он подчеркнул, что в Украине сотни воинских частей, и несмотря на общий рост прозрачности, полностью исключить случаи злоупотреблений невозможно. Именно этим, по его мнению, и будет пользоваться российская пропагандистская машина.
