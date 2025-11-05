Видео
Пропаганда РФ готовит новую волну фейков, — Гудименко

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 02:30
обновлено: 03:21
Гудименко предупредил, что российская пропаганда готовит новую волну фейков
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Российская пропаганда вскоре начнет "раскручивать" новые фейки о том, что якобы украинские командиры продают дроны или другую военную амуницию. Ранее подобные слухи распространялись. 

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец общественный деятель Юрий Гудименко.

Какую волну фейков готовит РФ

По словам Гавриленко, ранее подобные слухи уже были, но теперь их природа меняется: все больше денег переходит непосредственно в воинские части, и именно командиры получают право самостоятельно распоряжаться бюджетами.

"Со временем общество привыкнет к этому, и тогда российская пропаганда начнет бить именно по бригадам — мол, командиры жируют, воруют, покупают дорогие машины. И, к сожалению, не всегда это будет полной ложью", — сказал общественный деятель.

Он подчеркнул, что в Украине сотни воинских частей, и несмотря на общий рост прозрачности, полностью исключить случаи злоупотреблений невозможно. Именно этим, по его мнению, и будет пользоваться российская пропагандистская машина.

пропаганда дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
