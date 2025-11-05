Гудименко попередив, що російська пропаганда готує нову хвилю фейків

Пропаганда РФ готує нову хвилю фейків, — Гудименко
Російська пропаганда невдовзі почне "розкручувати" нові фейки про те, що нібито українські командири продають дрони чи іншу військову амуніцію. Раніше подібні чутки поширювались.
Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець громадський діяч Юрій Гудименко.
Яку хвилю фейків готує РФ
За словами Гавриленко, раніше подібні чутки вже були, але тепер їхня природа змінюється: дедалі більше грошей переходить безпосередньо до військових частин, і саме командири отримують право самостійно розпоряджатися бюджетами.
"З часом суспільство звикне до цього, і тоді російська пропаганда почне бити саме по бригадах — мовляв, командири жирують, крадуть, купують дорогі машини. І, на жаль, не завжди це буде повною брехнею", — сказав громадянський діяч.
Він наголосив, що в Україні сотні військових частин, і попри загальне зростання прозорості, повністю виключити випадки зловживань неможливо. Саме цим, на його думку, й користуватиметься російська пропагандистська машина.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що російські знову брехали про НАТО в Одесі.
Також ми повідомляли, що спецслужби РФ почали теракти проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях.
Читайте Новини.LIVE!