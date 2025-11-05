Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Пропаганда РФ готує нову хвилю фейків, — Гудименко

Пропаганда РФ готує нову хвилю фейків, — Гудименко

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 02:30
Оновлено: 03:21
Гудименко попередив, що російська пропаганда готує нову хвилю фейків
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Російська пропаганда невдовзі почне "розкручувати" нові фейки про те, що нібито українські командири продають дрони чи іншу військову амуніцію. Раніше подібні чутки поширювались.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець громадський діяч Юрій Гудименко.

Реклама
Читайте також:

Яку хвилю фейків готує РФ

За словами Гавриленко, раніше подібні чутки вже були, але тепер їхня природа змінюється: дедалі більше грошей переходить безпосередньо до військових частин, і саме командири отримують право самостійно розпоряджатися бюджетами.

"З часом суспільство звикне до цього, і тоді російська пропаганда почне бити саме по бригадах — мовляв, командири жирують, крадуть, купують дорогі машини. І, на жаль, не завжди це буде повною брехнею", — сказав громадянський діяч.

Він наголосив, що в Україні сотні військових частин, і попри загальне зростання прозорості, повністю виключити випадки зловживань неможливо. Саме цим, на його думку, й користуватиметься російська пропагандистська машина.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що російські знову брехали про НАТО в Одесі.

Також ми повідомляли, що спецслужби РФ почали теракти проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях.

пропаганда дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації