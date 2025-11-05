Гудименко попередив, що російська пропаганда готує нову хвилю фейків

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Російська пропаганда невдовзі почне "розкручувати" нові фейки про те, що нібито українські командири продають дрони чи іншу військову амуніцію. Раніше подібні чутки поширювались.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець громадський діяч Юрій Гудименко.

Яку хвилю фейків готує РФ

За словами Гавриленко, раніше подібні чутки вже були, але тепер їхня природа змінюється: дедалі більше грошей переходить безпосередньо до військових частин, і саме командири отримують право самостійно розпоряджатися бюджетами.

"З часом суспільство звикне до цього, і тоді російська пропаганда почне бити саме по бригадах — мовляв, командири жирують, крадуть, купують дорогі машини. І, на жаль, не завжди це буде повною брехнею", — сказав громадянський діяч.

Він наголосив, що в Україні сотні військових частин, і попри загальне зростання прозорості, повністю виключити випадки зловживань неможливо. Саме цим, на його думку, й користуватиметься російська пропагандистська машина.

